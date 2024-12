Bốc đồng không phải lối

Hoài Lâm (từng) có mọi thứ: giọng hát, ngoại hình, tài diễn xuất, giải thưởng và cả người đỡ đầu nhiều người ao ước là Hoài Linh. Anh được Hoài Linh nhận làm con nuôi, đặt cho nghệ danh và cho ở chung nhà từ năm 13 tuổi. Nhưng con cái ở với cha mẹ ruột nhiều khi còn bất hòa huống hồ…

Sự bất ổn của Hoài Lâm được lý giải do vấn đề sức khỏe tinh thần lâu ngày không được giải quyết. Đến tuổi trưởng thành, Hoài Lâm có xu hướng độc lập, không muốn theo đuổi dòng nhạc bố nuôi định hướng, có quan hệ tình cảm không được bố đồng ý… (những điều này vẫn chỉ là phỏng đoán), dẫn tới quan hệ giữa hai bên đóng băng một thời gian. Hoài Lâm ra ở riêng và có những thay đổi đi xuống về giọng hát, ngoại hình, ứng xử trước công chúng. Có khi anh ngủ gật khi đang livestream. Khán giả không khỏi đặt câu hỏi, khi đang có nhiều thuận lợi như vậy thì thế lực nào có thể chặn đứng sự nghiệp của Hoài Lâm? Nhiều khả năng do chính anh mà ra. Dù sao Hoài Lâm vẫn còn được khán giả yêu quý và chờ đợi. Cho đến mấy hôm trước, anh thông báo quay trở lại với tên thật là Tuấn Lộc. Nhưng anh vẫn không lấy lại được phong độ, thậm chí phải nhờ bố ruột lên sân khấu phòng trà cáo lỗi cùng khán giả. Chưa hết, vài ngày sau thông báo quay lại, anh lại ra tuyên bố mới: dừng hoạt động, hủy sô vô thời hạn. Có vẻ Hoài Lâm đang đẩy khán giả tới giới hạn của sự chịu đựng. Có người bày tỏ, anh đang “hành hạ cảm xúc khán giả”, “quay khán giả như chong chóng”. Cũng có người nghi ngờ anh đang chiêu trò khi dùng tài khoản tên Hoài Lâm tuyên bố hủy sô. Nhưng như những gì chia sẻ với báo chí, anh đang phải điều trị bệnh thần kinh tại bệnh viện, cần người thân chăm sóc. Có vẻ cũng hợp lý vì chứng bệnh này sẽ lý giải cho những hành vi bất ổn của anh suốt thời gian qua. Giờ mong Lâm khỏe lại như bình thường cái đã, hát hò tính sau. Chính anh cũng chia sẻ luôn cầu nguyện cho trí não sáng suốt, không cầu xin tiền bạc vì đó là thứ có thể tự kiếm được. Cứ cho rằng sức khỏe tinh thần là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng đáng tiếc của Hoài Lâm, nhưng qua con đường của anh cũng có thể thấy một số bất cập từ môi trường hoàn cảnh. Chẳng hạn, nếu Lâm đi theo con đường đào tạo chính thống hoặc có một hợp đồng huấn luyện, quản lý rạch ròi với Hoài Linh thì chắc chắn anh sẽ phải có trách nhiệm hơn với công việc và lựa chọn của bản thân. Mới đây, ca sĩ Quang Lê chia sẻ từng thua kiện và phải đền bù 18.000 USD (gấp 3-4 lần cát-xê buổi diễn) vì bỏ hát trong một sự kiện tại hải ngoại. Quang Lê không có thời gian theo đuổi vụ kiện và chấp nhận thua. Tuy nhiên, sau đó anh vẫn tiếp tục hợp tác với bầu sô đó bình thường tuy có tính cát-xê cao hơn... Qua sự việc này, anh rút ra: “Nếu tôi không im lặng mà nói chuyện đàng hoàng, xin lỗi một tiếng thì chỉ cần đưa bầu sô 5.000 USD, anh ấy bỏ qua hết. Nhưng vì tôi cứng đầu, tôi nghĩ mình nổi tiếng. Sau lần đó tôi thay đổi rồi”. Rõ ràng bài học đã phát huy tác dụng. Còn Hoài Lâm có lẽ do gặp hoàn cảnh quá thuận lợi, thường được ưu ái, bỏ qua… dẫn đến bây giờ trả giá mãi chưa xong? Dịp này, có một người cũng xoay dư luận như chong chóng là Đàm Vĩnh Hưng. Mấy ngày trước, anh viết “lệ thư” tuyên bố theo đuổi vụ kiện người bạn tỉ phú đòi đền bù 15 triệu USD , thậm chí 50 triệu USD vì mất “một số ngón chân”. Tất nhiên, vị tỉ phú kia không động gì đến ngón chân anh. Mà là do anh tự nhảy lên đài phun nước nhà người ta rồi ngã mới ra nông nỗi… Nhưng giờ đây, anh đã rút đơn, xin lỗi bạn và bị người kia kiện lại, đòi danh dự cho bản thân bằng 1 USD tượng trưng. Không ai biết điều gì đang diễn biến trong đầu Đàm Vĩnh Hưng. Ở vị thế hiện tại, ai mà điều hướng được anh?! Bạn thân Dương Triệu Vũ đưa ra một kiến giải rằng, trong Mr Đàm có nhiều tính cách, nổi bật hơn cả là yếu đuối và nóng nảy: “Mỗi khi xảy ra một chuyện gì, lần lượt cả hai Đàm Vĩnh Hưng nổi bật này cùng nhau giải quyết. Đầu tiên là Đàm Vĩnh Hưng nóng nảy sẽ dùng cơn tức giận để khỏa lấp nỗi đau, muốn đập phá, hủy hoại tất cả… Thế rồi ngay lập tức lại bị Đàm Vĩnh Hưng yếu đuối dễ mủi lòng kia ngăn lại”. Nói gì thì nói, tòa án không phải chỗ dành cho sự bốc đồng hay một tính cách nhân danh nghệ sĩ nào đó. Theo Tiền Phong