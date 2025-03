Bộ Y tế nhận định dịch sởi chưa dừng, nhưng có thể kiểm soát

Theo báo cáo từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), số ca mắc sởi trên toàn cầu đã gia tăng đáng kể trong giai đoạn 2024-2025. Cụ thể, năm 2023, WHO ước tính có hơn 10,3 triệu ca mắc sởi trên thế giới. Đặc biệt, năm 2024, châu Âu và Trung Á ghi nhận số ca mắc sởi cao nhất trong 25 năm qua với 127.350 trường hợp, gấp đôi so với năm trước đó. Khu vực Đông Nam Á cũng chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ, trong đó Thái Lan ghi nhận hơn 7.507 ca trong năm 2024.

TS.BS Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh sởi. Ảnh: Bộ Y tế cung cấp