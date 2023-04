Bộ Y tế cảnh báo 14 loại siro ho khiến hàng trăm trẻ em thế giới tử vong

Theo rà soát của Cục quản lý Dược, Bộ Y tế, 14 sản phẩm trên chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam và cũng chưa được cấp giấy phép nhập khẩu vào Việt Nam.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Bộ Y tế đề nghị nghành y tế các địa phương khẩn trương phổ biến, thông báo cho các cơ sở y tế, cơ sở dược trên địa bàn, các khoa, phòng tại đơn vị biết về các thông tin cảnh báo đối với 14 sản phẩm siro ho nêu trên để khuyến cáo về tác hại nghiêm trọng nếu sử dụng sản phẩm và nghiêm cấm sử dụng.

Trước đó, tháng 10/2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo hàng chục trẻ nhỏ ở Gambia, một quốc gia ở Tây Phi tử vong do tổn thương thận cấp tính. Sự cố này có thể liên quan đến siro trị ho, cảm bị nhiễm độc do một nhà sản xuất thuốc của Ấn Độ sản xuất.