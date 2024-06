Bộ Xây dựng đưa ra tiêu chuẩn PCCC cho chung cư mini dưới 7 tầng, nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công an và lực lượng phòng cháy chữa cháy để hướng dẫn một số giải pháp cơ bản về an toàn cháy cho người và các công trình hiện hữu chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn cháy như đường thoát nạn, ngăn chặn cháy lan, báo cháy.

“Các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ hiện hữu, căn cứ tình hình thực tiễn có thể sử dụng tài liệu này để cải tạo, bổ sung các giải pháp kỹ thuật về an toàn cháy”, ông Ngọc Anh nói.

Tuy nhiên ông Ngọc Anh cũng cho rằng, đây chỉ là các giải pháp bổ sung nhằm khắc phục các điều kiện về an toàn cháy chưa tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, do vậy không thể đảm bảo an toàn cháy như các công trình xây mới, đã tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.