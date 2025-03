Bộ Tư pháp Mỹ: Google phải ‘chia tay’ vĩnh viễn trình duyệt Chrome

Hồ sơ từ Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy họ duy trì đề xuất từ chính quyền trước đó về việc yêu cầu Google phải chia tách hoạt động kinh doanh.

Năm ngoái, thẩm phán liên bang xác định Google đã lạm dụng bất hợp pháp vị thế độc quyền trong ngành công nghiệp tìm kiếm.

Theo The Washington Post và The New York Times, Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh rằng Google sẽ buộc phải bán trình duyệt Chrome – một bước đi được cho là sẽ chấm dứt vĩnh viễn quyền kiểm soát của Google đối với một trong những điểm truy cập tìm kiếm quan trọng nhất, qua đó mở đường cho các công cụ tìm kiếm đối thủ cạnh tranh công bằng hơn.