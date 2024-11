Bộ tứ ‘đại gia’ công nghệ Mỹ bỏ 200 tỷ USD chạy đua AI

Vì cuộc đua AI, năm 2024, chi phí vốn của 4 hãng Internet và phần mềm lớn nhất thế giới – Amazon, Microsoft, Meta và Alphabet – sẽ cao kỷ lục, hơn 200 tỷ USD. Trong báo cáo kết quả kinh doanh tuần trước, lãnh đạo của bốn hãng công nghệ hàng đầu thế giới đều cảnh báo nhà đầu tư về chi phí vốn tiếp tục tăng, thậm chí tăng mạnh. Từ khi ChatGPT xuất hiện cuối năm 2022, doanh nghiệp toàn cầu đều chạy đua để mua được những con chip AI cao cấp khan hiếm và xây dựng những trung tâm dữ liệu khổng lồ để đáp ứng yêu cầu. Tất cả đều tin rằng những khoản đầu tư khủng sẽ giúp việc kinh doanh trong tương lai đem lại lợi nhuận lớn hơn so với việc bán quảng cáo số, sản phẩm và phần mềm hiện tại. Khi điện đàm với các nhà đầu tư hôm 31/10, CEO Amazon Andy Jassy gọi AI là “một loại cơ hội lớn bất thường, trăm năm có một”. Công ty dự đoán chi tiêu 75 tỷ USD trong năm 2024 để không bỏ lỡ cơ hội này. Các mẫu máy tính mang thương hiệu Copilot+ PC của Microsoft được bày bán tại Best Buy. Ảnh: Bloomberg Một ngày trước đó, CEO Meta Mark Zuckerberg cam kết tăng cường đầu tư vào mô hình ngôn ngữ lớn AI, cũng như các dự án viễn tưởng khác mà ông xem là cốt lõi đối với tương lai của công ty. Chi phí vốn của Meta có thể đạt 40 tỷ USD trong năm nay. Trong khi đó, ngân sách vốn đầu tư của Alphabet cao hơn dự đoán của Phố Wall. Giám đốc tài chính Anat Ashkenazi cho biết, mức tăng còn lớn hơn đáng kể vào năm sau. Apple cũng thề sẽ đầu tư vào AI, giới thiệu bộ dịch vụ mới như Apple Intelligence, song chưa thấm tháp vào đâu so với các đối thủ cùng ngành. Các kết quả kinh doanh của Big Tech tuần qua khá lẫn lộn. Nếu cổ phiếu Amazon và Alphabet tăng vọt nhờ vượt kỳ vọng của nhà đầu tư, chủ yếu dựa vào tăng trưởng của mảng đám mây, cổ phiếu của Microsoft và Meta lại giảm. Đối với Microsoft, nguyên nhân quý vừa qua không được như ý không phải vì khách hàng không sẵn sàng trả tiền cho các sản phẩm đám mây và AI của công ty, mà là không phát triển năng lực đủ nhanh. Theo CEO Satya Nadella, nhu cầu tăng rất mạnh nhưng các trung tâm dữ liệu không thể xây dựng trong một sớm một chiều. Nhà sản xuất Windows đã chi 14,9 tỷ USD trong quý III, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023. Giám đốc tài chính Amy Hood cho biết, Microsoft sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề nguồn cung trung tâm dữ liệu. Các nhà phân tích tương đối lạc quan về việc công ty sẽ sớm xử lý được những khó khăn về nguồn cung trung tâm dữ liệu. Vấn đề ảnh hưởng không nhiều đến bộ phận đám mây, trong khi các khoản đầu tư – đặc biệt là cổ phần lớn trong OpenAI – “đang gieo trồng những hạt giống thành công dài hạn”, chuyên gia của ngân hàng JPMorgan viết trong báo cáo mới nhất. Dù vậy, những lo ngại của Phố Wall trước cơn bão chi tiêu sẽ không biến mất nhanh chóng. Tuần trước, Meta báo cáo lỗ hoạt động 4,4 tỷ USD trong Reality Labs, bộ phận sản xuất kính thực tế tăng cường và thiết bị khác. Công ty mẹ Facebook còn chi mạnh tay để mô hình Llama có thể cạnh tranh với Google và OpenAI. Khi họp với các nhà phân tích, Zuckerberg tranh luận những khoản đầu tư vào AI sẽ cải thiện mảng kinh doanh chính của hãng – bán quảng cáo trên Facebook và Instagram. Song, các nhà đầu tư vẫn lo lắng về bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào trong mảng quảng cáo trong khi vẫn phải tiếp tục chờ hái quả từ những tham vọng AI lớn hơn của Meta. Cổ phiếu Meta đã tăng giá 60% trong năm nay. Một số nhà phân tích nhận định ván cược của Zuckerberg sẽ được đền đáp. “Lịch sử đứng về phía ông ấy”, hãng phân tích Moffett Nathanson viết trong báo cáo, “và các nhà đầu tư cũng được dạy rằng kiên nhẫn là một tính tốt”. (Theo Bloomberg, CNBC)