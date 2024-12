Bộ TT&TT phát hành tem bưu chính đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Chào đón năm mới 2025, Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Tết Ất Tỵ”. Bộ tem gồm 2 mẫu thể hiện cặp rắn mặc áo hoa mùa xuân chúc Tết nhau, và 1 blốc tem khắc họa gia đình rắn đoàn viên và hạnh phúc. Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng với người dân Việt Nam, đánh dấu sự xuất hiện của mùa xuân và là điểm khởi đầu cho một năm mới. Như thông lệ hàng năm, ngày 1/12, Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Tết Ất Tỵ”. Gồm 2 mẫu tem vuông khuôn khổ 37 x 37 mm cùng 1 mẫu blốc có kích thước 80 x 80 mm, với các giá mặt lần lượt là 4.000 đồng, 15.000 đồng và 15.000 đồng, bộ tem “Tết Ất Tỵ” được thiết kế bởi họa sĩ Nguyễn Quang Vinh. Bộ tem bưu chính "Tết Ất Tỵ" là bộ thứ 6 trong chuỗi tem Tết 12 con giáp thuộc chu kỳ từ năm 2019 đến nay. Ảnh mẫu thiết kế bộ tem: Vietnam Post. Bộ tem giới thiệu linh vật của năm 2025 là loài rắn, loài vật tượng trưng cho sự tinh anh, thông thái, trường thọ và tái sinh. Trong đó, 2 mẫu tem thể hiện hình ảnh cặp rắn mặc áo hoa xuân đang chúc Tết nhau. Nền tem là hình ảnh cách điệu của mây núi và sông nước là những nơi loài rắn sinh sống. Mẫu blốc tem khắc họa hình ảnh một gia đình rắn đoàn viên và hạnh phúc. Nền blốc là những cành hoa rực rỡ của mùa xuân. Đám mây hình khánh và dải lụa tượng trưng cho bình an và hạnh phúc soi bóng dưới mặt nước. Ban Tem bưu chính, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post cho hay, từ năm 2019 đến nay, mẫu thiết kế chuỗi tem bưu chính Tết 12 con giáp có sự đồng nhất về phong cách, khuôn khổ tem. Theo đó, ngoài hình ảnh linh vật của năm, các bộ tem trong chuỗi tem bưu chính Tết còn giới thiệu những phong tục đón Tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó, quảng bá những nét độc đáo trong văn hóa đón Tết của người Việt, đồng thời cũng tạo nên nét riêng có của tem Tết do Việt Nam phát hành. Được phát hành tháng 12/2020, bên cạnh hình ảnh linh vật của năm là con trâu, bộ tem "Tết Tân Sửu" còn giới thiệu phong tục bày mâm ngũ quả ngày Tết của người Việt. Ảnh: Vietnam Post Cụ thể, bộ tem “Tết Canh Tý” giới thiệu phong tục ngày Tết với bánh chưng, bánh tét, hoa đào, hoa mai; bộ tem “Tết Tân Sửu” giới thiệu phong tục bày mâm ngũ quả ngày Tết; bộ tem “Tết Nhâm Dần” giới thiệu trò chơi của đồng bào dân tộc miền núi trong những ngày Tết; bộ tem “Tết Quý Mão” giới thiệu phong tục lì xì may mắn đầu năm; còn bộ tem “Tết Giáp Thìn” giới thiệu phong tục tiễn ông Công ông Táo về trời, một nét đặc trưng trong phong tục Tết cổ truyền của người Việt. Với phong cách và ý tưởng xuyên suốt của chuỗi tem Tết 12 con giáp, bộ tem “Tết Ất Tỵ” 2025 giới thiệu phong tục treo, tặng câu đối với những lời chúc Tết bình an, may mắn. Đây là một nét đẹp đón năm mới, khi mọi người, mọi nhà gặp gỡ đều trao nhau những lời chúc "Vạn sự như ý", "An khang thịnh vượng", "Phát lộc phát tài"... Được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 1/12/2024 đến ngày 30/6/2026, bộ tem bưu chính “Tết Ất Tỵ” 2025 như một lời chúc của ngành TT&TT tới mọi người, mọi nhà về một năm mới an lành, hạnh phúc.