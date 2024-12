Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc từ chức, Tổng thống Yoon bị lập hồ sơ nghi phạm

Nhiều diễn biến mới tại Hàn Quốc sau việc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol thất bại. Hàn Quốc tiếp tục nỗ lực ổn định tình hình sau những ồn ào liên quan đến việc Tổng thống Yoon Suk-yeol bất ngờ tuyên bố thiết quân luật hôm 3/12. Bộ trưởng Nội vụ Hàn Quốc từ chức Theo truyền thông Hàn Quốc, Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min hôm 8/12 đệ đơn từ chức. Động thái diễn ra một ngày sau khi đảng đối lập ở Hàn Quốc đề xuất luận tội ông Lee. Cuộc bỏ phiếu về khả năng luận tội này sẽ diễn ra vào ngày 10/12. Joongang Ilbo cho biết Tổng thống Yoon chấp thuận đơn từ chức của ông Lee Sang-min. Ông Lee Sang-min. (Ảnh: Yonhap News) Ông Lee là một trong những phụ tá thân cận nhất của ông Yoon. Trước đó, trong phiên họp của Ủy ban Quốc hội sau khi dỡ bỏ thiết quân luật, ông Lee được cho là đã bảo vệ ông Yoon khi nói rằng Tổng thống thực hiện thiết quân luật đúng quy trình hiến pháp và luật pháp. Vào tháng 2/2023, ông Lee từng bị đình chỉ công tác sau khi Quốc hội (do đảng đối lập kiểm soát) thông qua việc luận tội ông do vụ xô đẩy tại lễ hội Halloween (2022) tại Itaewon, Seoul, khiến 159 người thiệt mạng. Đến tháng 7 cùng năm, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc nhất trí bác bỏ việc luận tội, ngay lập tức phục chức bộ trưởng cho ông. Sau vụ thiết quân luật, ngoài Bộ trưởng nội vụ Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã từ chức hôm 4/12 và bị bắt hôm 8/12, bên cạnh đó 3 tướng lĩnh bị đình chỉ. Tổng thống Yoon bị lập hồ sơ nghi phạm Cũng trong ngày 8/12, công tố viên Hàn Quốc cho biết đã lập hồ sơ nghi phạm đối với Tổng thống Yoon Suk-yeol, liên quan đến cáo buộc phản quốc. Ông Park Se-hyun, người đứng đầu nhóm điều tra đặc biệt về tuyên bố thiết quân luật của ông Yoon vào tuần trước, cho biết đã có nhiều khiếu nại đệ trình lên cơ quan này liên quan đến vụ việc và họ đang điều tra theo đúng quy trình. Ông Park cho biết thêm, các công tố viên đang điều tra ông Yoon với các cáo buộc phản quốc và lạm dụng quyền lực. Tổng thống Yoon bổ nhiệm quan chức mới Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) hôm 8/12 cho biết Tổng thống Yoon bổ nhiệm một quan chức cấp cao của cơ quan này vào vị trí Phó Giám đốc thứ nhất. Ông Oh Ho-ryong, trước đó là trợ lý đặc biệt của giám đốc NIS, được bổ nhiệm thay thế ông Hong Jang-won. Ông Hong bị sa thải do cáo buộc không tuân thủ mệnh lệnh của ông Yoon về việc bắt giữ các chính trị gia khi lệnh thiết quân luật có hiệu lực. Yoon đưa ra quyết định nhân sự này một ngày trước khi tuyên bố sẽ để lại mọi quyết định cho đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) để ổn định đất nước. Ông Oh Ho-ryong gia nhập NIS sau khi tốt nghiệp đại học Quốc gia Seoul và chủ yếu đảm nhiệm vai trò thu thập thông tin tình báo ở nước ngoài. Ông cũng đã xử lý các vấn đề hợp tác quốc tế trong khoảng 30 năm. Phương Anh (Nguồn: Yonhap, The Defense Post, Joongang Ilbo )