Bộ trưởng Đào Ngọc Dung báo cáo cử tri chuyện tăng lương, vấn đề ngành y

Nhấn mạnh nhận định cả nước đã vượt qua được những ngày khó khăn do Covid-19, ông Dung đánh giá, đóng góp cho thành quả đó là những chính sách xã hội chưa từng có tiền lệ được kịp thời ban hành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nhắc lại về thời điểm gần 3 triệu người từ TPHCM và 4 tỉnh miền Đông Nam Bộ lần lượt về quê tránh dịch, người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH khái quát, cuộc di dân trong dịch này là chuyện di biến động về lực lượng lao động bình thường trong cơ chế thị trường, chỉ không bình thường ở chỗ người dân di chuyển dồn dập vào một thời điểm nhất định và vì một lý do lớn nhất là an toàn và an sinh. Nhưng di dân kỳ này khác hoàn toàn là vì người lao động vẫn cơ bản giữ bảo hiểm y tế, bảo xã hội, lương cơ bản...

"Tôi tin rằng, chỉ 3 tháng sau, tối đa 6 tháng Việt Nam sẽ trở lại trạng thái bình thường của thị trường lao động. Cơ quan quản lý nhà nước đã khuyến cáo tới tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, phải giữ bằng được lương tối thiểu, bảo hiểm xã hội cho người lao động thì nguồn nhân lực sẽ quay trở lại. Vừa rồi chúng ta dành 6.600 tỷ đồng nữa hỗ trợ tiền thuê nhà, để động viên người lao động quay trở lại", Bộ trưởng quả quyết.

Bộ trưởng 7 năm kiên trì giải quyết hồ sơ tồn đọng

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Bộ trưởng giải đáp thỏa đáng.

Với những ý kiến, đề xuất về việc công nhận, giải quyết các hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh, Bộ trưởng LĐ-TB&XH nhận định, là một vấn đề không đơn giản. Bộ trưởng chia sẻ, sau khi nhận nhiệm vụ, 7 năm qua, ông đã luôn kiên trì với công tác này. Bản thân ông đã 3 lần xin ý kiến UB Thường vụ Quốc hội, xin ý kiến Chính phủ cho phép Bộ trưởng ban hành một quyết định cá biệt để giải quyết hồ sơ tồn đọng.

Qua sàng lọc, cả nước còn 7.000 hồ sơ tồn đọng từ thời gian trước, đã được phân loại. Đến nay, trong 7.000 hồ sơ, có khoảng 2.700 trường hợp là liệt sĩ, hơn 2.000 trường hợp thương binh được giải quyết, số còn lại kết luận không đủ điều kiện.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình giải quyết không có một đơn thư nào khiếu nại vì quá trình xem xét, xử lý đều được công khai, minh bạch. Tuy nhiên, vấn đề không dễ dàng bởi chiến tranh đã qua lâu, người làm chứng, hồ sơ không còn… Thực tế, còn nhiều người vẫn thiệt thòi mà để giải quyết rốt ráo, triệt để, theo Bộ trưởng, cần phải cố gắng hết sức.