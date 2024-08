Bộ trưởng Công an nêu giải pháp đột phá phòng chống tội phạm không gian mạng

Cụ thể, đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử của công dân. Đây được xem là "căn cước trên không gian mạng" để xác thực danh tính khi tham gia các hoạt động phục vụ Nhà nước, hạn chế tình trạng nặc danh, lừa đảo.

Cùng với đó là giải pháp ứng dụng kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư để kịp thời xác thực thông tin, làm sạch tài khoản ngân hàng, loại bỏ các tài khoản ảo, làm sạch thuê bao di động, loại bỏ sim rác. Qua đó hạn chế tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm lừa đảo.

Theo ông Lương Tam Quang, ngành công an đang củng cố, nâng cao tiềm lực của lực lượng an ninh mạng, phòng, chống tội phạm công nghệ cao.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã bố trí lực lượng an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao tại công an 63 tỉnh, thành. Đây là lực lượng chủ công, đồng thời, các lực lượng khác của Bộ Công an cũng được nâng cao kỹ năng, phương tiện để đấu tranh tội phạm công nghệ cao theo hệ đối tượng đấu tranh của mình.