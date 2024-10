Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong trường hợp do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Ngày 11/9/2024, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2127/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, các căn cứ quy định sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế gồm: Nghị định 64/2024/NĐ-CP; Nghị định 65/2024/NĐ-CP; Thông tư 80/2021/TT-BTC. Bộ Tài chính sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế Trình tự thực hiện gia hạn nộp thuế Theo Quyết định 2127/QĐ-BTC, trình tự thực hiện gia hạn nộp thuế gồm các bước sau: Bước 1: Người nộp thuế thuộc diện được gia hạn nộp thuế lập hồ sơ và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế: Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gửi qua đường bưu chính công chức thuế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và trả kết quả theo quy định; trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Thành phần hồ sơ thủ tục gia hạn nộp thuế Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế theo mẫu 01/GHAN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Trường hợp gia hạn nộp thuế do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ cần có thêm các tài liệu sau: Tài liệu chứng thực về thời gian, địa điểm xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Văn bản xác định giá trị vật chất bị thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu; Văn bản quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại (nếu có); Các chứng từ liên quan đến việc bồi thường thiệt hại (nếu có). Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 64/2024/NĐ-CP; Giấy đề nghị gia hạn thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo Nghị định 65/2024/NĐ-CP. Quốc Tuấn