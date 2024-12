Bỏ show không xin lỗi, ca sĩ Quang Lê phải bồi thường 18.000 USD

Ca sĩ Quang Lê vừa chia sẻ về một sự cố nghề nghiệp trong quá khứ khiến anh phải bồi thường số tiền lên đến 18.000 USD do bỏ show. Theo lời kể của giọng ca Cô hàng xóm, sự việc xảy ra khi anh nhận lời tham gia một chương trình biểu diễn. Tuy nhiên, do có công việc đột xuất và lịch trình dày đặc, nam ca sĩ không thể tham dự được. Quang Lê chọn cách thông báo với nhà tổ chức về việc bận lịch trình, thay vì viện cớ bệnh tật sẽ bị đòi hỏi giấy chứng nhận y tế mà "không bệnh viện nào dám chứng nhận". Hậu quả của việc bỏ show là một đơn kiện bất ngờ từ phía luật sư của nhà tổ chức, với yêu cầu bồi thường 18.000 USD, gấp 3-4 lần cát-sê của anh cho sự kiện đó. Đứng trước tình huống này, do lịch diễn dày đặc, Quang Lê quyết định không ra tòa và chấp nhận bồi thường. Anh lý giải rằng việc thuê luật sư để kiện qua kiện lại sẽ tốn kém hơn tiền bồi thường nên chọn cách "im lặng trả tiền". Ca sĩ Quang Lê. Ảnh: Tư liệu Nam ca sĩ kể rằng vài năm sau sự việc, khi gặp lại bầu show, anh vẫn trò chuyện bình thường và thậm chí còn chủ động đề nghị được mời đi hát: "Tôi nói sao anh không mời mình đi hát. Anh kiện và lấy tiền của tôi thì mời tôi hát đi chứ". Kết quả là bầu show mời hát trở lại, Quang Lê nhận lời, nhưng tăng giá cát-sê thêm 1.000 USD so với mức thông thường. Người này vẫn vui vẻ chấp nhận mức giá đó. Nhìn nhận lại sự việc, Quang Lê thừa nhận bản thân sai khi "không có lý do gì để bỏ show" và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Anh rút ra bài học sâu sắc về thái độ khiêm tốn và cách ứng xử trong nghề: "Nếu như tôi không im lặng mà nói chuyện đàng hoàng, xin lỗi một tiếng thì chỉ cần đưa 5.000 USD, anh bỏ qua hết. Nhưng vì tôi cứng đầu, nghĩ mình nổi tiếng. Sau lần đó tôi thay đổi rồi". Trò chuyện với Quang Lê, diễn viên hài Thúy Nga nhận xét: "Đôi khi phải có những bài học xảy ra để thay đổi những điều không đúng về mình. Nếu Quang Lê không thay đổi, thử thách của Quang Lê càng cao".