Bố Shark Bình lên sân khấu hát mừng con trai và Phương Oanh

Your browser does not support the video tag.

Ngay sau lễ ăn hỏi và lễ vu quy, Phương Oanh và Shark Bình tổ chức tiệc đãi gia đình và bạn bè hai bên tại trung tâm tiệc cưới ở Phủ Lý, Hà Nam. Sau màn phát biểu của con trai, ông Xuân Minh đã lên sân khấu hát bài Mùa Xuân Bên Cửa Sổ trong sự trợ giúp của Shark Bình.