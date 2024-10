Bỏ quy định phải công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề

Trong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019, Bộ Công an đã bãi bỏ việc công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông. Trong Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Bộ Công an đã bãi bỏ một số nội dung của Thông tư 67. Theo đó, Bộ Công an bãi bỏ việc công khai kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông; kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên, gồm các nội dung cụ thể sau: Tên đơn vị; tuyến đường; các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý; thời gian thực hiện. (Ảnh minh họa). Bộ Công an cho rằng việc công khai kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm hành chính đang bị một số đối tượng lợi dụng để gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát trên đường. Ngoài ra, Thông tư sửa đổi cũng bãi bỏ việc công khai trang phục, số hiệu Công an nhân dân của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký, cấp biển số xe trong công tác đăng ký, cấp biển số xe. Đối với công tác chỉ huy, điều khiển giao thông, trang phục, số hiệu Công an nhân dân và các phương tiện kỹ thuật, công cụ hỗ trợ được công khai theo quy định cũng sẽ không còn là nội dung phải công khai. Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11.