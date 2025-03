Bộ phim để đời của nhóm rock gây chấn động toàn cầu

Sự chuyên nghiệp của Imagine Dragons còn thể hiện ở khâu chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ âm thanh, ánh sáng đến phần dàn dựng sân khấu hoành tráng đều được tính toán chi tiết đến mức khó tin. Tất cả giúp buổi diễn tại The Hollywood Bowl trở thành kỷ niệm đẹp, khó quên với khán giả.

Các thành viên khác như Wayne Sermon (guitar), Ben McKee (bass) và Daniel Platzman (trống) không hề kém cạnh. Mỗi người đều có khoảnh khắc tỏa sáng riêng, như Sermon trình diễn solo guitar trong Whatever It Takes hay Platzman khoe được nhịp trống mạnh mẽ trong Radioactive.

Dan Reynolds chứng minh anh là linh hồn của nhóm.



Imagine Dragons: Live From The Hollywood Bowl ra mắt không quá rầm rộ so với loạt phim concert của các nghệ sĩ khác như Taylor Swift hay Beyoncé. Song, phim vẫn nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả lẫn giới phê bình. Phần lớn khen ngợi chất lượng âm thanh và hình ảnh, thậm chí còn cho rằng đây là một trong những phim hòa nhạc đáng xem nhất năm 2025.

Điểm trừ là tác phẩm vẫn còn hơi công thức, chưa thực sự tạo ra dấu ấn khác biệt so với các phim concert trước đó. Dù phần hậu trường được lồng ghép khéo léo, phim chủ yếu vẫn tập trung vào các màn trình diễn, chưa khai thác sâu hơn về câu chuyện cá nhân của các thành viên trong nhóm.

Tại rạp Việt, phim tài liệu ca nhạc của Imagine Dragons ra mắt khá im ắng dù nhóm có nhiều người hâm mộ trung thành ở nước ta. Chưa kể, dự án còn phải cạnh tranh với một phim concert khác là IU Concert: Thời khắc huy hoàng.

Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), hiện phim thu về chưa đến 200 triệu đồng, nhiều khả năng sẽ phải rút rạp sớm vì ế ẩm.

Nhìn chung, Imagine Dragons: Live From The Hollywood Bowl chưa phải bước đột phá với thể loại phim tài liệu concert. Song, tác phẩm vẫn mang đến trải nghiệm âm nhạc chất lượng, khẳng định vị thế của Imagine Dragons trong làng rock đương đại.

Giá như bộ phim được quảng bá mạnh mẽ, có lẽ sức hút tại phòng vé sẽ khả quan hơn.