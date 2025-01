Bộ Ngoại giao Điện chia buồn vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố New Orleans - Mỹ

Sau vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố New Orleans, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ngày 3-1-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken về vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố New Orleans, Mỹ. Vụ tấn công bằng xe tải làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương - Ảnh: CNN Theo đó, ngày 1-1-2025, một vụ tấn công bằng xe tải tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, ngày 3-1-2025, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn đến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ngày 1-1, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra xem liệu có bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ tấn công bằng xe tải ở New Orleans khiến 15 người thiệt mạng và vụ nổ chiếc Tesla Cybertruck bên ngoài Khách sạn Trump ở Las Vegas hay không. Cũng theo ông Biden, Cục Điều tra liên bang (FBI) báo cáo rằng nghi phạm Shamsud-Din Jabbar trong vụ tấn công ở New Orleans đã đăng video cho thấy người này "lấy cảm hứng" từ tổ chức khủng bố IS chỉ vài giờ trước khi đâm xe tải vào đám đông mừng năm mới.