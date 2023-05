Bộ GTVT yêu cầu hoàn thành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đúng ngày 19/5

Đơn vị chủ động phối hợp với địa phương và chỉ đạo tư vấn rà soát, có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại các nút giao, đảm bảo điều kiện khai thác an toàn, thuận lợi. Chủ trì làm việc với Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ IV có phương án tổ chức vận hành, bảo trì trong thời gian khai thác tạm.

Đồng thời, đơn vị này phải hoàn thiện các thủ tục tại hiện trường với hồ sơ pháp lý về chấp thuận, phê duyệt thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác và lập phương án tổ chức giao thông.

Trước đó, Bộ GTVT đã hoãn việc đưa vào khai thác đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết dịp 30/4. Nguyên nhân do tuyến cao tốc này chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn. Đồng thời, việc di chuyển chưa thuận tiện với người dân khu vực dự án do các đơn vị phải tổ chức giao thông tạm tại các cầu vượt ngang.

"Nguyên nhân chủ yếu do nguồn vật liệu đắp mới được tháo gỡ và khai thác lại vào đầu tháng 4. Đáng nói, hiện nay, một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng; quá trình triển khai thi công còn tình trạng một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở thi công", Bộ GTVT nêu nguyên nhân.

Vì vậy, Bộ GTVT dự kiến tổ chức khánh thành dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng với dự án thành phần đoạn Nha Trang - Cam Lâm vào ngày 19/5.