Bộ GTVT lên tiếng về đề xuất thí điểm taxi bay của tỉnh Bình Định

Trước đề xuất thí điểm sử dụng taxi của UBND tỉnh Bình Định, Bộ GTVT cho rằng việc nghiên cứu, khai thác taxi bay cần có một lộ trình bảo đảm an toàn, bền vững với những bước đi thận trọng, khoa học. Liên quan đến đề xuất thí điểm mô hình taxi bay của tỉnh Bình Định, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi địa phương này. Theo đó, Bộ GTVT bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất trên của tỉnh Bình Định. Bộ GTVT đánh giá, hoạt động này sẽ tạo thuận lợi cho việc di chuyển của người dân và kết nối các điểm đến, từng bước hình thành phương thức giao thông tiên tiến, hiện đại. Tuy nhiên kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định mới đề cập đến thông tin chung, chưa có các nội dung cụ thể, chưa kiến nghị các nội dung liên quan đến hành lang pháp lý, kế hoạch thực hiện để có thể triển khai. Vì vậy Bộ Giao thông vận tải chưa đủ cơ sở để tham gia ý kiến với UBND tỉnh Bình Định. Cũng theo Bộ GTVT, hiện nay Việt Nam chưa có các quy định trong việc quản lý, khai thác đối với hoạt động kinh doanh, vận chuyển bằng taxi bay. Do đó, việc nghiên cứu khai thác taxi bay cần có một lộ trình bảo đảm an toàn, bền vững với những bước đi thận trọng, khoa học và chặt chẽ, cần có ý kiến của các cơ quan, các bộ, ngành liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an,... Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Định tiếp tục nghiên cứu và bám sát quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Luật Phòng không nhân dân để bổ sung, cụ thể hóa các vấn đề liên quan đến việc xây dựng đề án và báo cáo xin chủ trương theo đúng thẩm quyền của các bộ, ngành có liên quan. Bình Định đề xuất thí điểm dịch vụ taxi bay phục vụ du lịch (Ảnh: Toyota). Taxi bay là hình thức sử dụng các loại máy bay nhỏ, có hoặc không có người lái, chạy bằng điện, cất hạ cánh thẳng đứng phục vụ vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa trên không. Việc vận chuyển hành khách bằng taxi bay giúp giảm tải cho giao thông đô thị, giảm ô nhiễm, ít tiếng ồn, di chuyển nhanh chóng tiện lợi; thuận tiện cho mục đích du lịch hoặc cứu thương với cự ly bay ngắn. Taxi bay cũng được xem là mô hình giao thông mới trong tương lai, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, việc phát triển các hoạt động này đều có ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng hiện tại và có thể làm phát sinh các vấn đề về an toàn. Theo Bộ Giao thông vận tải, trên thế giới hiện có một số nước triển khai taxi bay là hình thức sử dụng các loại máy bay nhỏ, có hoặc không có người lái, chạy bằng điện, cất hạ cánh thẳng đứng để chở khách hoặc hàng hóa. Hiện nay một số quốc gia đã có nghiên cứu và thử nghiệm taxi bay trong phạm vi nhỏ nhưng chưa triển khai hoạt động chính thức. Tháng 10 vừa qua, Cục Hàng không liên bang Hoa Kỳ đã ban hành các quy định đầu tiên về các loại máy bay tự động, hoạt động bằng động cơ điện, có thể cất cánh thẳng đứng, gọi chung là loại có động cơ nâng để dự kiến khai thác vào năm 2028. Còn Trung Quốc xây dựng lộ trình để đưa taxi bay vào khai thác từ năm 2025 và khai thác quy mô lớn vào năm 2035. Bộ Giao thông vận tải cho biết, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và hầu hết các quốc gia chưa có các quy định, tài liệu hướng dẫn tiêu chuẩn khai thác, đảm bảo an ninh, an toàn để làm cơ sở cho taxi bay hoạt động. Tại hội nghị không lưu lần thứ 14 tại Montreal (Canada) vào tháng 9, ICAO đã thảo luận và đánh giá trong giai đoạn đầu phát triển, taxi bay có nhiều loại công nghệ, nhiều loại hình khai thác nên khó đưa ra quy định thống nhất chung. Do vậy ICAO khuyến khích các quốc gia trao đổi thông tin về các quy định đối với taxi bay nhằm đảm bảo khai thác an toàn trên phạm vi toàn cầu. Trước đó, vào cuối tháng 10, UBND tỉnh Bình Định có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét, báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương để xây dựng Đề án thí điểm taxi bay hoạt động trên địa bàn tỉnh. Theo UBND tỉnh Bình Định, taxi bay là loại hình vận chuyển sử dụng máy bay chạy bằng điện, cất cánh và hạ cánh theo phương thẳng đứng, vận chuyển khoảng 4-5 người. Đây là loại hình vận tải hoàn toàn mới, trên thế giới có một số quốc gia đã nghiên cứu, thử nghiệm loại hình vận tải hành khách bằng taxi bay như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Anh,... riêng tại Việt Nam chưa có loại hình này. Trong khi đó, Bình Định có nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng như: Quy Nhơn, Hải Giang, Trung Lương, Cát Hải,... có nhiều đảo gần bờ: Nhơn Châu, Hòn Khô, Đảo Yến và có cảnh quan đẹp đủ điều kiện thuận lợi để khai thác phục vụ các hoạt động du lịch biển. UBND tỉnh Bình Định nhận định, taxi bay là phương thức vận tải bằng phương tiện xanh mới lạ, độc đáo, hiện đại, có tính đột phá kích cầu du lịch, giúp di chuyển dễ dàng, tiết kiệm thời gian, phục vụ tốt khách tham quan, giá cả cạnh tranh và ít phát thải chất gây hại so với phương tiện đường bộ, đường sắt thông thường.