Bộ GD&ĐT trao bằng khen cho 4 nhóm sinh viên an toàn thông tin xuất sắc

Chia sẻ tại phiên toàn thể của sự kiện Ngày An toàn thông tin Việt Nam năm 2023, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin Trần Đăng Khoa đã điểm ra thành tích của Việt Nam trong các cuộc thi quốc tế và khu vực về an toàn thông tin thời gian vừa qua.

Các đội thi này được Vụ Hợp tác quốc tế, Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cùng VNISA chọn từ cuộc thi ‘Sinh viên với An toàn thông tin Việt Nam 2022’.

Ngoài ra, Việt Nam còn đạt giải Ba cuộc thi video nâng cao nhận thức an toàn thông tin năm 2023 của ASEAN - Nhật Bản.

Từ thành tích các nhân sự làm an toàn thông tin Việt Nam đạt được, Phó Cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin Trần Đăng Khoa nhận định: “Nguồn nhân lực an toàn thông tin của Việt Nam, nhất là các chuyên gia và các em sinh viên có chất lượng rất cao, hoàn toàn tự tin khi ra đấu trường quốc tế”.

Thời gian qua, VNISA đã đồng hành cùng cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong việc thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia và các đề án ‘Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025’, ‘Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025’.

Năm nay, cùng với cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin lần thứ 16, VNISA cũng chủ trì tổ chức cuộc thi ‘Học sinh với An toàn thông tin’ trực tuyến lần thứ 2 nhằm bổ sung kỹ năng an toàn số cho trẻ em, thu hút sự tham gia của hơn 700.000 học sinh trung học cơ sở trên cả nước, tăng hơn 20% so với năm 2022.

Kết quả khảo sát của VNISA với 200 tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam cũng cho thấy có sự tiến bộ theo chiều hướng tích cực trong công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng nói chung và đào tạo, phát triển nhân lực bảo mật nói riêng.

Khảo sát chỉ ra rằng, 36% tổ chức, doanh nghiệp có đủ nhân lực an toàn thông tin đáp ứng được yêu cầu hiện tại, tăng 12% so với kết quả khảo sát năm ngoái; trong khi đó, tỷ lệ tổ chức, doanh nghiệp cho biết chưa đủ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin để đáp ứng yêu cầu hàng năm đã giảm 5% so với năm 2022, còn 63%.

Đề cập đến định hướng năm 2024, nâng cao nhận thức và kỹ năng là 1 trong 5 nội dung Cục An toàn thông tin đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chú trọng, bên cạnh yêu cầu về tuân thủ quy định pháp luật, ưu tiên hàng đầu cho việc giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn hoặc đã nằm sẵn trong hệ thống thông tin, diễn tập thực chiến.