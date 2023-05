Bộ GD-ĐT ban hành hướng dẫn mới nhất thi tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non 2023

Trong thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển, thí sinh chọn cung cấp dữ liệu trên Hệ thống để xét tuyển: Điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập bậc THPT, kết quả thi đánh giá năng lực, tư duy (nếu có).

Lưu ý các CSĐT, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh đối với mỗi mã xét tuyển (ngành/nhóm ngành), các CSĐT phải cung cấp các thông tin về những phương thức xét tuyển mà CSĐT sử dụng để xét tuyển. CSĐT sẽ phải xét tuyển tất cả các phương thức xét tuyển cho thí sinh (nếu thí sinh có đăng ký xét tuyển và đủ điều kiện xét tuyển)

Mã phương thức xét tuyển gồm 3 ký tự do CSĐT tự định nghĩa nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do Bộ GD-ĐT quy định (trong trang Nghiệp vụ), hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do Bộ GD-ĐT quy định tại Danh mục phương thức xét tuyển