Bộ đổi nguồn modem truyền hình cáp làm tê liệt smartkey của ô tô, xe máy

Hình ảnh bộ đổi nguồn dùng để cấp nguồn cho modem truyền hình cáp và Internet của một hộ dân bị lỗi gây ra hiện tượng can nhiễu trên tần số 125 kHz bộ phận thu phát ô tô, xe máy. Ảnh: CTS

Đại diện Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TT&TT) cho biết, trong thời gian gần đây, người dân trên đoạn đường Bà Hạt (Phường 7, Quận 10, TP.HCM), phản ánh tình trạng khoá smartkey của ô tô và xe máy không khởi động được. Sự việc này đã gây ra nhiều bất tiện cho người dân và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Đây không phải lần đầu tiên người dân phản ánh về hiện tượng này. Từ giữa năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Cục đã nhận nhiều trường hợp can nhiễu tần số gây ảnh hưởng tới việc vận hành smartkey của ô tô, xe máy. Tuy nhiên, điểm khác biệt là các vụ can nhiễu smartkey trước chủ yếu xảy ra trên tần số 433MHz. Vụ việc can nhiễu lần này xảy ra trên tần số 125 kHz tại địa bàn quận 10, TP.HCM.