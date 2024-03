Bộ Công an yêu cầu Quảng Nam cung cấp tài liệu dự án trồng cây xanh

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Quảng Nam cung cấp các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn từ năm 2019 đến nay. Trong ảnh là cây sưa trên đường phố Tam Kỳ (Ảnh: Công Bính).

Trước đó, Cơ quan Anh ninh điều tra Bộ Công an gửi văn bản đến UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình thực hiện dự án trồng và chăm sóc cây xanh; quy trình thực hiện và đơn vị thực hiện các dự án; các nhà thầu trúng thầu, thi công dự án trồng và chăm sóc cây xanh; hồ sơ theo dõi dự án, hồ sơ dự án; các đơn vị, cá nhân thuộc UBND tỉnh Quảng Nam có liên quan đến thực hiện dự án.

Thông tin có liên quan đến các công ty cây xanh, gồm Công ty TNHH Cây xanh Công Minh; Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ; Công ty TNHH môi trường xanh Quảng Trị, trụ sở tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Công ty TNHH Môi trường Quảng Nam, trụ sở tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam; Công ty TNHH Môi trường và Đô thị Hà Tĩnh, trụ sở tại Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Công ty TNHH Đô thị Nghệ An, trụ sở tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Công ty TNHH Đô thị Lộc Xanh, trụ sở tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Công ty TNHH An Nguyên, trụ sở tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; Công ty TNHH Cây xanh Công Minh Đà Nẵng, trụ sở tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Công ty TNHH cây xanh Kiên Giang, trụ sở tại Quảng Bình.