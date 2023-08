Bộ Công an yêu cầu đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày 29/8, Bộ Công an có công điện gửi Cục CSGT và Công an các địa phương về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) dịp nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Theo đó, Cục CSGT và Công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt. Nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các trục chính ra vào Hà Nội và TP.HCM; các điểm du lịch... Lực lượng CSGT toàn quốc ứng trực 100% quân số để đảm bảo an toàn giao thông Phối hợp với đơn vị chức năng của ngành GTVT tổ chức kiểm tra điều kiện an toàn các công trình, kết cấu hạ tầng thông. Tổ chức đánh giá, khảo sát xác định các “điểm đen” về tai nạn giao thông để có giải pháp khắc phục kịp thời, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, chú ý các hành vi vi phạm nghiêm trọng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như: Vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ... Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hỗ trợ, giúp đỡ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ bằng những hành động thiết thực, góp phần giúp người dân giảm bớt vất vả, khó khăn trong quá trình di chuyển. CSGT tăng cường kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn vào dịp nghỉ lễ Kiên trì vận động nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”. Tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để triển khai thực hiện “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - Tháng 9” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh đến trường, nhất là trong những ngày khai giảng, không được để xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh trong ngày đầu đến trường. Nắm bắt tình hình tại các cổng trường học, việc chấp hành của học sinh, sinh viên đặc biệt là việc giao xe của phụ huynh cho học sinh, sinh viên chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Lực lượng CSGT xử lý nghiêm tình trạng học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi vẫn điều khiển phương tiện Chủ động phối hợp với ngành Giáo dục đào tạo tăng cường tuyên truyền tại các cơ sở giáo dục, trường học, với các hình thức phù hợp như: đăng tải các bài viết trên các trang mạng xã hội của các cơ sở giáo dục, báo cáo trực tiếp tại các chương trình ngoại khóa, chương trình học, tuyên truyền tại khu vực cổng trường cho phụ huynh học sinh, gửi tin nhắn qua zalo, các ứng dụng mạng xã hội... Phân công lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại khu vực các trường học để xử lý nghiêm học sinh, sinh viên sử dụng xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Kiểm soát, xử lý nghiêm phương tiện đường bộ, đường thủy vận chuyển đưa đón học sinh không đảm bảo an toàn kỹ thuật và không đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết.