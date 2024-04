Bộ Công an thông tin việc xử lý Facebook "Thang Dang"

Nói thêm về tội phạm trên không gian mạng, theo ông Xô, trong tháng 3, hoạt động chống phá tội phạm mạng diễn biến rất phức tạp.

Trong đó, các thế lực thù địch, phản động chống đối, các trung tâm phá hoại chính trị tư tưởng đã gia tăng hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo tình hình chính trị nội bộ, chia rẽ sự đoàn kết thống nhất bên trong. Đồng thời, tội phạm gia tăng hoạt động tấn công mạng để đánh cắp thông tin, lừa đảo.

Trong quý I, Bộ Công an phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 3, đơn vị chức năng phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so với tháng 2.

"Hệ thống mạng của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp bị tấn công đánh cắp dữ liệu, thay đổi giao diện cướp quyền quản trị... Bộ Công an phát hiện hàng chục GB dữ liệu có nội dung bí mật bị đánh cắp", ông Xô thông tin.