Bộ Công an thí điểm trang thông tin đấu giá tài sản vi phạm hành chính

Theo Cục C06, việc ứng dụng định danh điện tử vào quản lý đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính có thể giúp nâng cao hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm chi phí trong việc thực hiện đấu giá tài sản. Chiều 17/1, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an tổ chức lễ công bố triển khai thí điểm trang thông tin đấu giá tài sản vi phạm hành chính (VPHC) trong Công an nhân dân (CAND) và sử dụng tài khoản định danh điện tử tham gia đấu giá. Theo Trung tâm Dữ liệu dân cư Cục C06, hiện nay, tài sản thu giữ được qua công tác xử lý vi phạm hành chính trong lực lượng CAND rất lớn nhưng chưa được quản lý một cách khoa học và xử lý triệt để. Nhà chức trách dẫn chứng, riêng Công an TP Hà Nội năm 2023-2024 đã tạm giữ hơn 42.700 phương tiện, trong đó có hơn 4.700 ô tô, 37.500 xe máy... Quy trình đấu giá (Ảnh: Cục C06). "Nhiều tài sản sau khi thu giữ chưa được xử lý dẫn tới còn tồn đọng nhiều tại các đơn vị, gây thất thoát lãng phí cho ngân sách nhà nước cũng như cho toàn xã hội", Trung tâm Dữ liệu dân cư cho hay. Do đó, Cục C06 đã tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ tổ chức nghiên cứu, phối hợp triển khai hệ thống đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính trong CAND. Theo Cục C06, sau thời gian xây dựng trang thông tin đấu giá, Cục đã đưa vào tổ chức tập huấn cho hơn 300 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác đấu giá tài sản. Đến nay, hệ thống đã đảm bảo các điều kiện triển khai thí điểm tại Hà Nội, Hà Nam, Quảng Ninh. Lãnh đạo Cục C06 cho biết, việc ứng dụng định danh điện tử (VNeID) vào quản lý đấu giá tang vật xử lý vi phạm hành chính có thể giúp nâng cao hiệu quả, minh bạch và tiết kiệm chi phí trong việc thực hiện đấu giá tài sản. "Ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình đấu giá này không chỉ giúp tối ưu hóa các bước trong quy trình, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cả cơ quan nhà nước, tổ chức đấu giá và người tham gia đấu giá", lãnh đạo Cục C06 chia sẻ.