Bộ Công an lên tiếng vụ công an Sóc Trăng đánh 2 thanh thiếu niên

Chiều 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Lãnh đạo Bộ Công an đã nhận được báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc một số cán bộ công an thị xã Vĩnh Châu vi phạm nghiêm trọng qui trình công tác và vi phạm lễ tiết trong khi thi hành công vụ.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, hành vi trên của một số cán bộ công an thị xã Vĩnh Châu "có biểu hiện vi phạm pháp luật". Đồng thời ông Xô cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ, xử lý nghiêm minh những cá nhân vi phạm.