Bộ Công an đề xuất quy định mới về trích tiền xử phạt vi phạm giao thông

Từ ngày 6/8, Bộ Công an bắt đầu lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe. Đây là dự thảo nghị định nhằm thực hiện quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Nguyên tắc bố trí dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm

Tại Điều 2 của dự thảo nghị định nêu, cơ quan được sử dụng kinh phí từ xử phạt vi phạm giao thông gồm: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố; Ban An toàn giao thông quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố; các lực lượng khác tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông thuộc lực lượng công an, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Lực lượng CSGT Hà Nội lập biên bản xử phạt với người vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Tại khoản 2, Điều 2 của dự thảo cũng quy định về cơ quan được sử dụng kinh phí thu từ đấu giá biển số xe gồm: Bộ Công an; các lực lượng khác tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông thuộc lực lượng công an.