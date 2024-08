Bộ Công an đề xuất đấu giá biển số xe máy

Bộ Công an đề xuất bổ sung thêm nội dung đấu giá biển số xe mô tô, xe gắn máy

Đề xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân bên cạnh hệ thống đăng ký xe bằng hình thức ngẫu nhiên hiện nay, đưa thêm sự lựa chọn cho người dân, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Theo dự thảo, đấu giá biển số xe được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng; phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản; bảo mật về tài khoản truy cập, thông tin về người tham gia đấu giá và các thông tin khác theo quy định của pháp luật; bảo đảm tính khách quan, minh bạch, an toàn, an ninh mạng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản, người tham gia đấu giá và cá nhân, tổ chức có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số xe của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, dự kiến cấp mới, đang trong Hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số xe cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hết biển số xe để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Giá khởi điểm biển số xe máy là 5 triệu đồng

Theo dự thảo, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng.

Giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.

Tiền đặt trước, bước giá

Tiền đặt trước đối với một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; đối với xe mô tô, xe gắn máy là 5 triệu đồng.