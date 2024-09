BMW sắp ra mắt xe tự đổi màu

Hãng xe BMW đang lên kế hoạch để áp dụng công nghệ sơn đổi màu E Ink vào các mẫu ô tô thương mại từ năm 2027. Lần đầu được giới thiệu tại triển lãm công nghệ CES 2022, E Ink là công nghệ sơn của BMW cho phép xe chuyển đổi qua lại các màu ngoại thất khác nhau. Ở thời điểm ra mắt, công nghệ này mới chỉ cung cấp hai tông cơ bản là trắng và đen nhưng sau hai năm phát triển, nhà sản xuất ô tô Đức đã đem đến bước cải tiến vượt bậc. Cụ thể, E ink của năm 2024 không chỉ có khả năng hiển thị nhiều màu sắc hơn mà còn có thể tạo ra các họa tiết, hình ảnh và thậm chí là chữ cái theo thời gian thực. Thông qua công nghệ độc đáo này, BMW đem đến cho người dùng khả năng cá nhân hóa ngoại thất vô cùng đa dạng. Tại một sự kiện gần đây ở Úc, đại diện BMW cho biết hãng đang lên kế hoạch ứng dụng E Ink vào các mẫu xe thương mại trong 3-5 năm tới, tức sớm nhất năm 2027. Hãng xe Đức cho rằng công nghệ sơn tương lai này sẽ giúp tối ưu quy trình sản xuất. Khi đó buồng sơn truyền thống sẽ bị loại bỏ. Thay vào đó, mỗi chiếc xe xuất xưởng sẽ được trang bị E Ink để khách hàng có thể tự do thay đổi màu sắc ngoại thất theo ý muốn ngay tại showroom. Ngoài tính thẩm mỹ, E Ink còn mang lại giá trị thực tiễn. Khi trời nắng, người dùng có thể đổi màu sơn từ tối sang sáng để giảm sự hấp thụ ánh sáng, qua đó hạ nhiệt độ trong cabin. Theo BMW, E Ink tiêu thụ rất ít năng lượng nên không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của xe. Dẫu vậy, BMW cũng thừa nhận rằng E Ink sẽ không dễ tiếp cận ngay từ đầu do chi phí sản xuất và phát triển còn cao. Vì vậy ở thời điểm ra mắt, nó sẽ chỉ được trang bị trên các dòng xe cao cấp của hãng. Trong khi đó, BMW sẽ tiếp tục nghiên cứu để giảm chi phí nhằm biến E Ink trở thành một lựa chọn phổ biến hơn trong tương lai. Bên cạnh đó vấn đề an toàn và pháp lý cũng được lưu ý. Bởi việc thay đổi màu sắc xe là bất hợp pháp ở nhiều nước cũng như việc một chiếc xe đổi màu bất chợt khi đang di chuyển có thể gây mất tập trung cho những người lái khác. Do đó, BMW đang cân nhắc chỉ cho phép E Ink đổi màu khi xe đang dừng đỗ. Lê Tuấn