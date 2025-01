Blue Origin công bố thời điểm phóng tên lửa quỹ đạo đối trọng SpaceX

Nhiệm vụ của Blue Origin mang tên NG-1 sẽ mang theo nguyên mẫu Blue Ring, một tàu vũ trụ được Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ và được kỳ vọng trở thành nền tảng đa năng để triển khai vệ tinh. Ngày 9/1, công ty vũ trụ Mỹ Blue Origin thông báo trên mạng xã hội X rằng họ dự kiến phóng tên lửa quỹ đạo đầu tiên vào 12/1 do điều kiện biển động tại khu vực Đại Tây Dương, nơi dự kiến thu hồi tầng đẩy thứ nhất của tên lửa. Khung thời gian phóng kéo dài 3 giờ sẽ bắt đầu từ 1 giờ sáng (13 giờ Hà Nội) tại Trạm Không gian Cape Canaveral của Lực lượng Vũ trụ Mỹ ở Florida. Tên lửa New Glenn cao 98m được đặt theo tên của phi hành gia John Glenn, người Mỹ đầu tiên bay vào quỹ đạo Trái Đất. Nhiệm vụ mang tên NG-1 sẽ mang theo nguyên mẫu Blue Ring, một tàu vũ trụ được Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ và được kỳ vọng trở thành nền tảng đa năng để triển khai vệ tinh. Thiết bị này sẽ được gắn vào tầng thứ hai của tên lửa trong suốt chuyến bay thử nghiệm kéo dài 6 giờ. Vụ phóng đánh dấu sự gia nhập thị trường phóng quỹ đạo béo bở của Blue Origin sau nhiều năm thực hiện các chuyến bay cận quỹ đạo bằng tên lửa New Shepard nhỏ hơn, chuyên chở hành khách và hàng hóa trong các chuyến bay ngắn tới rìa không gian. Cột mốc này cũng sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh giữa Jeff Bezos, chủ sở hữu Blue Origin và người giàu thứ hai thế giới, với người giàu nhất thế giới Elon Musk, chủ sở hữu SpaceX - công ty đang thống trị ngành công nghiệp vũ trụ thương mại./.