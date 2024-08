BlackPink tụ họp đông đủ

“Họ đã tạo ra hình ảnh mà nhiều người mong muốn, ngang hàng với các ngôi sao nhạc pop phương Tây, điều này khiến họ trở nên đáng chú ý” - ông nói.

Phát hành một loạt các bài hát hit, BlackPink đã tạo dựng sự nghiệp của mình với nhiều kỷ lục. Gần đây nhóm đạt 13 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify - nền tảng nghe nhạc trực tuyến hàng đầu thế giới. Các bài hát được phát nhất của nhóm là How You Like That, Kill This Love, Pink Venom, DDU-DU DDU-DU và Shut Down - tổng cộng 4 tỷ lượt nghe.

Năm ngoái, nhóm một lần nữa tạo nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn tại Coachella Valley, một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất Mỹ và là nghệ sĩ Kpop đầu tiên diễn tại lễ hội lớn của Vương quốc Anh, BST Hyde Park.

“Với hình ảnh độc đáo và cá tính của từng thành viên, cũng như thái độ tự tin thể hiện trong âm nhạc, nhóm đã xây dựng được sự nghiệp thành công, vượt qua ranh giới của nhóm nhạc để trở thành thương hiệu riêng” - nhà phê bình Kim nói.

Các dự án solo

Các thành viên theo đuổi sự nghiệp solo, bắt đầu từ với Jennie năm 2018 với ca khúc Solo. Rosé và Lisa solo năm 2021 với On The Ground và LALISA, lần lượt lập nên những kỷ lục mới.

Jisoo đã phát hành album solo ME vào năm ngoái, trở thành nghệ sĩ solo nữ Kpop bán được hơn một triệu bản album trong tuần đầu phát hành.