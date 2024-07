BlackPink trở lại

2NE1 tái hợp, tổ chức world tour, bắt đầu từ tháng 10/2024 và kéo dài đến năm 2025.

Chủ tịch YG - Yang Hyun Suk - xuất hiện trước ống kính chia sẻ về kế hoạch sắp tới. Ông hy vọng rằng "những người lớn lên cùng âm nhạc của 2NE1 sẽ có thể sống lại ký ức" tại buổi hòa nhạc này.

2NE1 là nhóm nữ bốn thành viên gồm CL, Park Bom, Dara và Minzy, được thành lập năm 2009 bởi YG. Các cô gái có phong cách ấn tượng, khác biệt, là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu thế hệ 2. Nhóm gây tiếng vang tại châu Á với những bản hit như I am the best, Fire, I don’t care, Lonely…

Nhóm tuyên bố tan rã cuối năm 2016 và phát hành bài hát cuối năm 2017. Tháng 4/2022, nhóm tái hợp bằng màn biểu diễn trên sân khấu lễ hội đình đám Coachella.