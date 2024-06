BlackPink tách lẻ

Rosé là người duy nhất không lập công ty riêng mà giao phó cho người cộng sự thân tín với cô là Teddy. Tuy nhiên việc gắn kết với The Black Label khiến người hâm mộ mâu thuẫn, bởi này không đảm bảo được hoạt động thường xuyên của các nghệ sĩ trong công ty như Jeon Somi, Taeyang.

Tối 18/6, Rosé lên tiếng trấn an rằng cô đã suy nghĩ thấu đáo và mất thời gian tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định và công ty mới sẽ đảm bảo cho các mục tiêu của cô. Giọng ca On the ground nói từ cuối năm 2023 đến nay, cô hầu như ra vào phòng làm nhạc, chuẩn bị cho các sản phẩm mới và hy vọng sự chào đón của fan.

Không sẵn sàng để đảm bảo hoạt động nhóm và cá nhân

Đối với những người hâm mộ luôn mong chờ những hoạt động cá nhân đa dạng của các thành viên, khởi đầu mới này là tin đáng mừng.

Với nhiều người, nhiệm vụ quan trọng hiện tại là phối hợp các hoạt động cá nhân và nhóm. Bốn cô gái dự kiến ​​sẽ hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nên việc họ có thể kết hợp chung sẽ quyết định sự tồn tại lâu dài của BlackPink.