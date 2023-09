Blackpink khoe đường cong nóng bỏng tại đêm diễn 'Born Pink' cuối

Jennie diện đồ đính nơ kết hợp giày boots cổ cao qua gối. Phụ kiện nơ mang hơi thở của thời trang thập niên 2000, hiện quay trở lại trên nhiều sàn diễn qua các thiết kế độc đáo. Trong khi đó, giày boots cổ cao qua gối là một trong những xu hướng giày nổi bật ở mùa mốt Thu - Đông 2023. Chất liệu da lộn, da bóng cùng nhiều nếp gấp trên thân giày tạo vẻ ngoài sành điệu và cá tính (Ảnh: @noblesse_jn).



Jennie trông quyến rũ khi mặc trang phục kèm mũ trùm đầu hợp mốt. Quần shorts (quần ngắn ngang đùi) hay chân váy ngắn phối bèo nhún, vải xếp tầng… gắn liền với nữ ca sĩ trong những màn trình diễn ca khúc "You And Me" (Ảnh: @nothing_0116).



Lisa thường xuyên mặc đồ ngắn trong các đêm diễn. Nữ ca sĩ "thiêu đốt" sân khấu bằng loạt vũ đạo nóng bỏng, khoe dáng gợi cảm. Cô diện áo crop top (áo dáng ngắn) phối tay bồng kèm quần shorts đính hạt (Ảnh: @super_manoban).



Vóc dáng mảnh mai, quyến rũ giúp Lisa "cân" mọi phong cách và trang phục phức tạp, khó mặc. Nữ ca sĩ chọn đồ diễn có chất liệu ánh kim, chi tiết lấp lánh để tạo hiệu ứng bắt sáng dưới ánh đèn (Ảnh: @LastCrescent).



Lisa chăm diện váy áo hở bụng, sử dụng chất liệu vải bó sát, kết hợp các chi tiết trang trí bằng lông vũ, tua rua hay đính hạt. Đảm nhận vai trò nhảy chính, Lisa yêu thích trang phục tạo hiệu ứng thị giác khi chuyển động, nhằm làm nổi bật đường nét cơ thể (Ảnh: @LISAxoxo97).