BlackPink hội tụ đông đủ

"Thấy buồn vì mình không phải người Hàn Quốc", "Ước gì có thể một lần nhìn thấy họ", "Mong chờ ngày BlackPink tái hợp"...

BlackPink World Tour Born Pink in Cinemas công chiếu tại 110 quốc gia trên toàn thế giới vào ngày 31/7.

Trước đó, kênh Weverse (mạng xã hội ở Hàn Quốc) của BlackPink đăng thông tin nhóm nhạc tổ chức sự kiện Our Area With Blink vào ngày 8/8 nhân dịp 8 năm thành lập. Tuy nhiên, đây là sự kiện ký tặng người hâm mộ mang tính chất riêng tư, chỉ có 88 người hâm mộ may mắn được chọn tham gia.

\Các Blink cạnh tranh nhau dựa trên các bài dự thi với chủ đề liên quan đến bộ tứ Pink Venom. Hình thức bài dự thi tùy vào sức sáng tạo của fan, có thể là thư tay, ảnh hay bất kỳ loại hình nghệ thuật nào.