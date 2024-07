BlackPink bị kéo vào tranh cãi đạo nhái

BlackPink đã phát hành Ice Cream khi còn là nhóm nhạc trực thuộc YG Entertainment. Somi thuộc công ty liên kết của YG - The Black Label, dưới sự điều hành của nhà sản xuất âm nhạc Teddy. Nhiều người đổ lỗi cho công ty vì "thiếu tính sáng tạo".



Somi (phải) từng bị tố bắt chước phong cách của Rosé.

Jeon Somi, 23 tuổi, là con lai Canada - Hàn Quốc. Cô xuất thân là thực tập sinh JYP, từng tham gia nhiều show sống còn nổi tiếng như Sixteen - tìm kiếm nhóm Twice, Produce 101 và đứng hạng nhất. Sau hai năm hoạt động nhóm nhạc dự án I.O.I, Somi rời JYP, trở thành “gà” The Black Label.

Dưới trướng “phù thủy âm nhạc” Teddy, Somi có nhiều ca khúc nổi tiếng như Birthday, What you waiting for, Dumb Dumb, XOXO… song từng gây tranh luận vì cô không được hoạt động âm nhạc thường xuyên.

Theo Tiền Phong