Bitcoin và tầm nhìn vượt xa ngưỡng 100.000 USD

Bitcoin vừa đạt một cột mốc lịch sử mới khi tỷ giá trao đổi giữa đồng tiền điện tử này so với USD tiến sát ngưỡng tâm lý quan trọng 100.000 USD đổi 1 bitcoin. Hình ảnh minh họa đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: REUTERS/TTXVN Vài năm trước, dự đoán về mức tăng trưởng chóng mặt này bị coi là trò đùa của một nhóm nhỏ những người theo chủ nghĩa "bitcoin tối thượng" – những người tin rằng việc áp dụng bitcoin rộng rãi là điều không thể tránh khỏi.



Giờ đây, khi bitcoin đang trên đà tiến tới 100.000 USD/BTC, họ xứng đáng được công nhận vì đã dự đoán đúng về triển vọng của đồng tiền điện tử này.



Vì sao giá bitcoin tiếp tục tăng?



Bitcoin là một tài sản kỹ thuật số được hàng trăm triệu người sử dụng, nhưng vẫn giữ tính khan hiếm tuyệt đối. Điều đó có nghĩa là khi được áp dụng rộng rãi hơn, sức mua của mỗi đơn vị bitcoin sẽ càng tăng.



Số lượng bitcoin tối đa bị giới hạn. Về mặt toán học, nguồn cung bitcoin không thể được phát hành thêm hay bị làm giả như tiền tệ truyền thống, cũng như chịu tác động lạm phát. Dù dân số thế giới liên tục gia tăng và có thêm nhiều người tham gia các hoạt động kinh tế, dù trí tuệ nhân tạo (AI), robot và những công nghệ đột phá khác có phát triển đến đâu, và dù nhân loại vươn tới hệ Mặt Trời hay xa hơn nữa – sẽ chỉ có tối đa 21 triệu bitcoin để tất cả thế giới cùng chia sẻ.



Mỗi người mới sử dụng bitcoin để lưu trữ thành quả lao động của họ sẽ chia nhỏ "chiếc bánh" bitcoin tổng thể. Về mặt lý thuyết, bitcoin có thể được chia thành các phần nhỏ vô hạn vì nó là một tài sản kỹ thuật số. Ngay cả khi chỉ có một bitcoin để chia sẻ cho toàn bộ nền kinh tế toàn cầu, con người vẫn có thể sử dụng nó hiệu quả như khi có hàng tỷ bitcoin.



Về thực tế, con số 21 triệu bitcoin tối đa tuy đáng chú ý, nhưng điều quan trọng hơn là số lượng bitcoin bị giới hạn và điều này tạo ra sự khan hiếm. Khi ngày càng nhiều người và tổ chức sử dụng bitcoin, sự khan hiếm này đẩy giá trị của mỗi phần bitcoin - dù là nhỏ nhất - lên cao hơn.



Vì sao bitcoin tăng giá lúc này?



Bitcoin đã tồn tại được 15 năm. Tại sao bây giờ đồng tiền điện tử này mới tiến gần đến mức giá 100.000 USD/BTC? Theo giới chuyên gia, có ba lý do chính cho cột mốc này.



Đầu tiên, bitcoin có những phẩm chất của một đồng tiền mạnh mẽ.



Tính nằm trong dự đoán, sự khan hiếm và khả năng miễn nhiễm với hoạt động kiểm soát của nhà nước chỉ là một số phẩm chất tạo nên sức mạnh của bitcoin. Giá bitcoin tăng vì hàng triệu người được tự do lựa chọn đã quyết định sử dụng nó. Những người này rõ ràng coi bitcoin là có giá trị, vì nó sở hữu những phẩm chất của một đồng tiền mạnh mẽ.



Nói cách khác, về cốt lõi, bitcoin có giá trị vì mọi người chọn sử dụng nó. Và sự lựa chọn đó có thể được quy cho những phẩm chất cho phép bitcoin đóng vai trò là một loại tiền tệ vững chắc.



Khi tỷ giá giữa bitcoin với đồng USD dao động, các nguyên tắc cơ bản của nó không thay đổi. Theo nghĩa này, việc giá tăng có thể được xem như một cách thị trường khám phá giá trị thực của bitcoin. Có lẽ đồng tiền điện tử này luôn đáng giá 100.000 USD hoặc hơn, chỉ là chưa đủ người hiểu điều đó.



Lý do thứ hai là hiện hàng triệu người cùng hàng tỷ USD tiền vốn có thể tiếp cận bitcoin.



Mặc dù các nền tảng mới giúp việc mua và lưu trữ bitcoin trở nên dễ dàng hơn, việc tìm hiểu sâu về đồng tiền này đã ngăn một số nhà đầu tư tham gia thị trường. Giờ đây, với các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin giao ngay dành cho các nhà quản lý quỹ, nhà giao dịch và nhà đầu tư cá nhân từ mọi tầng lớp xã hội, bitcoin có thể xuất hiện trong các tài khoản hưu trí hay văn phòng quản lý tài sản gia đình.



Cuối cùng, đà tăng của bitcoin còn nhận được lực đẩy từ sự thay đổi mô hình ở nhiều cấp độ trong Chính phủ Mỹ.



Triển vọng phố biến bitcoin càng được khuếch đại bởi những kỳ vọng về một ban lãnh đạo mới trong Chính phủ liên bang Mỹ. Chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump và các nhà lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội đã tuyên bố rõ ràng rằng họ muốn cổ vũ đổi mới tài chính ở Mỹ bằng cách thúc đẩy các chính sách thân thiện với bitcoin.



Việc ông Gary Gensler – một người có lập trường cứng rắn với tiền điện tử - tuyên bố từ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào ngày 21/11 đã khiến toàn bộ ngành tài chính thở phào. Nhiều công ty tài chính lớn giờ đây sẽ có thêm hàng triệu USD mỗi tháng để tái đầu tư vào doanh nghiệp của minh khi họ không phải chi số tiền này để tự bảo vệ trước các hành động đôi khi thất thường của SEC. Với một lãnh đạo mạnh mẽ và có năng lực thay thế ông Gary Gensler tại SEC, người tiêu dùng có thể tránh được các sự cố như vụ bê bối của sàn giao dịch FTX lừng lẫy một thời, đồng thời hưởng lợi từ các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới mạnh mẽ dựa trên bitcoin.



Trong khi đó, các chính quyền tiểu bang cũng đang có những động thái riêng. Bang viện Pennsylvania hồi giữa tháng này đã thông qua luật cho phép cơ quan tài chính bang đầu tư vào bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, đồng thời đề xuất một kho dự trữ bitcoin do chính bang này điều hành. Hiện chưa rõ sẽ có bao nhiêu tiểu bang theo bước Pennsylvania, nhưng có thể chắc chắn rằng nỗ sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể thúc đẩy xu hướng này.



Bitcoin sẽ tăng đến đâu?



Câu hỏi trong tâm trí của nhiều người đã chứng kiến bitcoin tăng hơn 162% trong năm qua là: đồng tiền điện tử này có thể tăng đến mức nào?



Không ai có thể dự đoán chính xác giá bitcoin sẽ chạm tới mốc nào. Nhưng có một điều chắc chắn là về mặt kỹ thuật, không có giới hạn nào cho giá của bitcoin tính theo tiền pháp định.



Lý do rất đơn giản: trong khi nguồn cung bitcoin cố định thì nguồn cung tiền tệ pháp định là không giới hạn.



Trên thực tế, giá trị của bitcoin không tăng lên - giá trị của nó như một mạng lưới tiền tệ giao dịch nhanh chóng, rẻ và không cần sự cho phép của chính phủ đã được duy trì ổn định trong nhiều năm. Thay vào đó, thế giới đang thấy giá bitcoin tăng lên khi quy đổi sang USD, đồng tiền đang được “bơm” ồ ạt vào nền kinh tế.



Nếu sức mua của USD được giữ nguyên còn bitcoin được sử dụng làm đơn vị đo lường tất cả của cải trên thế giới, thì một bitcoin sẽ có giá trong khoảng từ 10 triệu USD đến 20 triệu USD.



Vào thời điểm đó – có lẽ trong một thập kỷ nữa hoặc lâu hơn – USD có thể đã bị mất giá đến mức 1 bitcoin có thể có giá 1.000 tỷ USD thậm chí hơn. Các đột phá công nghệ mới như AI và lò phản ứng hạt nhân thế hệ IV có thể mở rộng nền kinh tế đáng kể đến mức đẩy con số đó lên cao hơn nữa. Giá của bitcoin khi đó không quan trọng. Điều quan trọng là giá trị của bitcoin như một công cụ để người dân bình thường bảo vệ quyền sở hữu tài sản cá nhân tự nhiên của họ.



Ở hiện tại, dù việc bitcoin chạm mốc 100.000 USD là động lực thúc đẩy tích cực cho thị trường tiền điện tử, vẫn có khả năng hoạt động chốt lời trong ngắn hạn sẽ đẩy giá xuống mức hỗ trợ 95.000 USD. Trong lịch sử, các mốc quan trọng như 40.000 USD, 50.000 USD và 60.000 USD đã chứng kiến tâm lý thận trọng của thị trường kéo giá bitcoin xuống. Phản ứng tương tự có thể xuất hiện ở mức 100.000 USD. Những đợt điều chỉnh như vậy rất phổ biến ở bất kỳ thị trường nào sau một đợt tăng giá lớn.



Bất chấp những đợt điều chỉnh như vậy, tâm lý lạc quan về bitcoin vẫn mạnh mẽ trong dài hạn. Khi thị trường trưởng thành hơn, những biến động này dự kiến sẽ ổn định và mở đường cho sự tăng trưởng bền vững vượt quá mốc 100.000 USD.



Những người đã tham gia vào lĩnh vực bitcoin từ thuở sơ khai sẽ nhớ lại thời điểm khi ý tưởng bitcoin đạt 100 USD là tuyệt vời và 1 bitcoin đổi 1.000 USD là điên rồ. Chỉ những người có tầm nhìn xa nhất mới tự tin tuyên bố rằng một bitcoin sẽ có giá gần 100.000 USD. Dù vẫn có nhiều yếu tố khiến tương lai của bitcoin vẫn chưa được định hình rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn: nó đã và đang tạo ra một làn sóng thay đổi trong cách thế giới nhìn nhận về tiền tệ. Liệu bitcoin có đạt những mốc điên rồ hơn 100.000 USD hay không vẫn là một ẩn số, nhưng hành trình của nó chắc chắn sẽ còn tiếp tục mang đến những bất ngờ thú vị.