Bitcoin tăng mạnh, vượt 66.000 USD

Bitcoin đã vượt mốc 66.000 USD, mức cao nhất trong 2 tháng nhưng các chuyên gia dự báo rằng đồng tiền này sẽ khó duy trì đà tăng. Hiện bitcoin vẫn thấp hơn khoảng 11% so với mức đỉnh hồi tháng 3. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, giá bitcoin đã bất ngờ tăng vọt qua mốc 66.000 USD, mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Nhờ nhịp đi lên này, vốn hóa của bitcoin cũng được nới rộng đồng thời kéo vốn hóa toàn thị trường lên mức 2.300 tỷ USD. So với tháng trước, bitcoin đã tăng khoảng 10%. Kể từ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất, bitcoin đã bước vào đợt tăng giá mới. So với thời điểm Fed bắt đầu giảm lãi suất, bitcoin đã tăng hơn 8%. Tuy nhiên, CNBC đánh giá rằng đà tăng giá của bitcoin có thể sớm kết thúc, nếu nhìn về những diễn biến của đồng tiền mã hóa này trong năm nay. Mặc dù các nhà đầu tư đã có được nhiều câu chuyện tích cực như ETF giao ngay, Fed nới lỏng chính sách, cả 2 ứng viên Tổng thống Mỹ đều ủng hộ tiền mã hóa… nhưng đồng tiền này vẫn chưa thể vượt qua đỉnh 73.800 USD từng ghi nhận hồi đầu năm. Hiện bitcoin vẫn dao động trong khoảng giá từ 58.000 đến 67.000 USD trong suốt nhiều tháng. Giá bitcoin đã bất ngờ tăng vọt qua mốc 66.000 USD (Ảnh: Binance). Ông Rob Ginsberg, chuyên gia tại công ty nghiên cứu Wolfe Research, cho rằng những yếu tố như sự ủng hộ về mặt pháp lý, sự chấp thuận của nhà đầu tư tổ chức và việc Fed bắt đầu nới lỏng chính sách vẫn là chưa đủ để thúc đẩy bitcoin tăng cao hơn nữa. Thông thường, tháng 10 và tháng 11 là thời điểm tích cực với giá bitcoin nhưng ông Ginsberg cũng cảnh báo rằng bitcoin hiện vẫn rơi vào những đợt phục hồi mang tính tạm thời. Trên thị trường quyền chọn, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với hơn 5,8 tỷ USD giá trị hợp đồng hết hạn vào ngày 28/9. "Trong số các quyền chọn bitcoin hết hạn, khoảng 20% là có lời. Đợt hết hạn có thể làm tăng tính biến động hoặc hoạt động của thị trường khi các nhà giao dịch đóng hoặc chuyển vị thế. Diễn biến này cũng có thể tác động đến giá", ông Luuk Strijers, giám đốc điều hành sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử Deribit, chia sẻ với Fintech Finance.