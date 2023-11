Bình Thuận: Ném 'bom xăng' vào nhà con nợ khiến 3 người bị phỏng

Sáng 15/11, Công an tỉnh Bình Thuận có thông tin ban đầu vụ 1 thanh niên ném bom xăng vào nhà người thiếu nợ ở thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình khiến 3 người bị thương.

Theo đó, 17h ngày 14/11, do có mâu thuẫn trong việc đòi nợ với chị Đ.T.Y (SN 1992, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình), nam thanh niên tên N.T.M (thường gọi là “Tèo”, SN 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình) điều khiển xe mô tô đến trước nhà chị Y. và ném 1 “chai bom xăng”.