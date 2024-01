Bình Thuận: Mâu thuẫn nợ nần ngày giáp Tết, 1 thanh niên bị đâm chết

Đ.được đưa đến Bệnh viện An Phước, sau đó chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM nhưng không qua khỏi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/1, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Thịnh (18 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi "giết người".