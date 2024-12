Bình Thuận chốt phương án tháo dỡ biệt phủ không phép của đại gia khoáng sản

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu huyện Tánh Linh thông báo đến ông Cao Thanh Sang hoàn tất thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng nêu trên đến ngày 15/1/2025. Sau thời gian trên, nếu ông Sang không thực hiện sẽ cưỡng chế theo quy định. Ngày 26/12, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn gửi Sở Xây dựng, UBND huyện Tánh Linh về việc xử lý công trình xây dựng trái phép của ông Cao Thanh Sang, ngụ thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh. Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương hướng dẫn UBND huyện Tánh Linh hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng biệt thự. Huyện Tánh Linh khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm trật xây dựng của ông Cao Thanh Sang, theo góp ý của Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Công an tỉnh để báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận trước ngày 1/1/2025. Đồng thời, thông báo đến ông Cao Thanh Sang hoàn tất thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng nêu trên đến ngày 15/1/2025. Sau thời gian tháo dỡ công trình, nếu ông Cao Thanh Sang không thực hiện sẽ cưỡng chế theo quy định pháp luật. Cùng với đó, theo dõi, chỉ đạo trong quá trình tháo dỡ công trình của ông Cao Thanh Sang; hàng tuần báo cáo UBND tỉnh về việc này. Căn biệt thự của ông Cao Thanh Sang, thôn 1, xã Gia An nằm trong khuôn viên rộng hàng nghìn mét vuông trên đường ĐT720, giáp ranh hai huyện Tánh Linh và Đức Linh của tỉnh Bình Thuận. Ngày 15/3/2022, UBND huyện Tánh Linh đã phát hiện và xử phạt hành chính đối với ông Cao Thanh Sang về hành vi thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Tiếp đó, ngày 15/8/2022, UBND huyện Tánh Linh đã ban hành công văn số 1159/UBND-SX về việc đề nghị tháo dỡ công trình vi phạm đối với ông Cao Thanh Sang. Tuy nhiên, đến giữa tháng 8/2024, qua kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nhận thấy công trình không tháo dỡ theo nội dung công văn trên. Ngược lại, công trình đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng, ảnh hưởng xấu đến dư luận. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND huyện Tánh Linh tổ chức thực hiện ngay việc tháo dỡ công trình vi phạm của ông Cao Thanh Sang theo quy định. Đồng thời, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sai phạm nêu trên. Kết quả xử lý vi phạm phải báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận trước ngày 30/10/2024. Tuy nhiên, quá thời hạn trên, ông Sang chỉ tháo dỡ phần lan can phía trên cùng của căn biệt thự. Hầu hết kết cấu còn lại vẫn được giữ nguyên. Qua làm việc với địa phương, ông Cao Thanh Sang trình bày, việc thực hiện tháo dỡ công trình do rơi vào mùa mưa bão và ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Ngoài ra công trình có chiều cao lớn cần nhiều thời gian thực hiện, gia đình ông đang tìm đơn vị thi công chuyên về tháo dỡ công trình nên tiến độ chậm so với yêu cầu, cần thêm thời gian để hoàn thành. Từ những khó khăn khách quan nêu trên, UBND huyện Tánh Linh có công văn số 2756/UBND-SX ngày 31/10 về việc chậm thời gian thực hiện xử lý hồ sơ vi phạm hành chính của ông Cao Thanh Sang đến ngày 10/5/2025 để báo cáo Sở Xây dựng. Sau thời gian này, nếu ông Cao Thanh Sang không hoàn thành việc tự tháo dỡ công trình vi phạm thì sẽ cưỡng chế phá dỡ công trình theo quy định. Song song với việc chậm tháo dỡ công trình vi phạm, đầu tháng 10/2024, ông Cao Thanh Sang lại làm hồ sơ đề nghị chuyển biệt phủ không phép trên thành dự án Khu dịch vụ trưng bày sản phẩm truyền thống gạch, gốm của làng nghề gạch ngói Gia An, huyện Tánh Linh. Sau khi thẩm định hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cho rằng, không đủ điều kiện để thực hiện báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh Bình Thuận xem xét, giải quyết vì vị trí để đầu tư không phù hợp quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đề nghị ông Cao Thanh Sang liên hệ với UBND huyện Tánh Linh để cơ quan này giới thiệu vị trí đầu tư phù hợp với quy hoạch. Duy Quang