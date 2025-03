Cụ thể, TP Thủ Dầu Một sáp nhập 14 phường thành 3 phường: Phường Thủ Dầu Một (sáp nhập các phường Phú Cường, Phú Lợi, Phú Hòa, Chánh Nghĩa, Phú Thọ); phường Châu Thành (sáp nhập các phường Tân An, Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Hiệp An, Định Hòa); phường Bình Dương (sáp nhập các phường Phú Mỹ, Hiệp Thành, Hòa Phú, Phú Tân).

Bình Dương dự kiến giảm 64 đơn vị hành chính cấp xã, phường và thị trấn (Ảnh minh họa: H.H.).

TP Dĩ An sáp nhập 8 phường thành 2 phường, gồm: Phường Dĩ An (sáp nhập các phường Bình Thắng, Bình An, Đông Hòa, An Bình, Dĩ An); phường Tân Đông Hiệp (sáp nhập các phường An Phú (TP Thuận An), Tân Bình, Tân Đông Hiệp).

TP Thuận An sáp nhập 8 phường và 1 xã thành 2 phường, gồm: Phường Lái Thiêu (sáp nhập xã An Sơn và các phường An Thạnh, Bình Nhâm, Lái Thiêu, Hưng Định, Vĩnh Phú), phường Thuận An (sáp nhập các phường Bình Chuẩn, Thuận Giao, Bình Hòa).