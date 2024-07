Bình Dương đấu thầu khu đô thị hơn 13.000 tỷ dọc đường Vành đai 4 TPHCM

Trong đó các dự án có diện tích lớn nhất gồm: Khu đô thị Đông An Điền diện tích 298ha với số vốn đầu tư khoảng 17.880 tỷ đồng; dự án khu đô thị Tây Phú An có diện tích 289,4 ha với số vốn đầu tư khoảng 13.167,7 tỷ đồng; Dự án Khu đô thị Đông An Tây, dự án Khu đô thị ven sông An Tây có cùng diện tích 289ha và số vốn đầu tư mỗi dự án hơn 13.000 tỷ đồng;

Đối dự án khu đô thị Bắc đường Vành đai 4 có diện tích khoảng 284ha, dự kiến đầu tư số vốn khoảng 17.040 tỷ đồng; Dự án khu đô thị sinh thái An Tây rộng 278ha với số vốn đầu tư khoảng 12.650 tỷ đồng; dự án khu đô thị Tây An Tây diện tích 268ha, với số vốn dự kiến khoảng 12.194 tỷ đồng; dự án; Dự án khu đô thị Tây Bắc đường Vành đai 4 rộng 254ha với số đầu tư khoảng 11.557 tỷ đồng;

Hai dự án nhỏ nhất là khu đô thị Tây An Điền rộng 188,4ha với số vốn đầu tư khoảng 11.304 tỷ đồng và dự án khu đô thị Bắc An Tây với diện tích khoảng 70ha, số vốn đầu tư dự kiến khoảng 8.237 tỷ đồng.