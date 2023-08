BigHit Music phủ nhận cáo buộc BTS Jungkook đạo nhạc

Tuy nhiên, mới đây Seven lại vướng vào tranh cãi đạo nhạc khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang.

Cụ thể, đĩa đơn solo của BTS JungKook bị cáo buộc có trình tự thang âm giống hệt ca khúc “Time Of Mask” của nhóm nhạc nữ Fin.K.L, từng phát hành vào năm 2000. Nhạc sĩ Yang Joon Young, người sáng tác “Time of Mask” đã gửi tài liệu chi tiết của hai ca khúc cho HYBE Labels - công ty mẹ của BigHit Music để yêu cầu phản hồi.

Mới đây, công ty quản lý của JungKook lên tiếng đính chính và khẳng định: "Seven là bài hát do 5 nhạc sĩ nước ngoài hợp tác sáng tác, không có bất kỳ liên quan gì đến bài hát Time Of Mask như một số người khắng định. Đây chỉ là lập luận một chiều và không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào để đánh giá hành vi đạo nhạc".