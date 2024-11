Biểu tượng sexy Hàn Quốc gây tranh cãi khi diễn ở Việt Nam

8 nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc khuấy động hàng chục nghìn khán giả trên sân khấu. Giữa những lời khen ngợi đêm nhạc từ cộng đồng mạng, hành động của nữ ca sĩ Hwasa đang gây tranh luận. Vừa qua, lễ hội âm nhạc GENfest 2024 diễn ra tại TPHCM thu hút hàng chục nghìn khán giả. Nhiều cái tên hot hiện nay như dàn Anh trai say hi gồm Hieuthuhai, Hurrykng, Dương Domic xuất hiện, bên cạnh đó là sự góp mặt của Chi Pu, Karik, Andree Right Hand, Phúc Du, Manbo cùng hai khách mời Hàn Quốc là Loco và Hwasa. Mỗi nghệ sĩ đều có thời lượng xuất hiện dài, có không gian riêng để thể hiện câu chuyện âm nhạc và màu sắc riêng của mình thông qua phần dàn dựng về hình ảnh và âm thanh từ đạo diễn Dương Mai Việt Anh và giám đốc âm nhạc SlimV. Hieuthuhai khuấy động với loạt hit Anh trai say hi Karik và Andree Right Hand đem nhiều hit cũ trở về. Sân khấu của Karik có sự góp mặt của nghệ sĩ khách mời OnlyC, GDucky, Ricky Star với danh sách bài hát quen thuộc như Anh không đòi quà, Bạn đời, Người lạ ơi… Tất cả ca khúc hot của Chi Pu đều được thể hiện tại lễ hội âm nhạc như Từ hôm nay, Đóa hoa hồng, Finding you, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, Mời anh vào team em, Talk to me… Chi Pu trình diễn vũ đạo liên tục 9 ca khúc, đu dây, nhảy sexy cùng Đăng Quân - Quán quân Street Dance Việt Nam và vũ đoàn lên đến hàng chục người.

Dàn nghệ sĩ Việt tại đêm nhạc hội Một trong những sân khấu được đón đợi nhất là 3 thành viên tổ đội GERNANG gồm Hieuthuhai, Hurrykng, Manbo. Nhóm đem đến tổng cộng 18 ca khúc, trong đó có các ca khúc trình diễn chung và màn solo của từng thành viên. Tất cả bản hit hàng đầu từ chương trình Anh trai say hi đều có tại sân khấu GENfest như Kim giờ kim phút, Ngáo ngơ, Quay đi quay lại, Walk. Đặc biệt, đây là sự kiện đầu Hieuthuhai mang ca khúc Trình mới phát hành lên sân khấu. Biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc gây tranh cãi Màn trình diễn từ hai nghệ sĩ Hàn Quốc được fan đón đợi. Loco dành tặng fan Việt tới 9 ca khúc, trong đó có cả nhạc phim Người tình ánh trăng - Say yes - từng gây sốt tại Việt Nam nhiều năm trước. Màn kết hợp bất ngờ của Hwasa và Loco trong bản hit trăm triệu lượt nghe Don’t (above live) được fan cổ vũ nhiệt tình. Rất ít dịp hai ca sĩ hát chung ca khúc này tại Hàn Quốc.

Loco và Hwasa (phải) Lần đầu trình diễn solo tại Việt Nam, Hwasa xuất hiện với chiếc nón lá trên sân khấu và mở màn bằng ca khúc I love my body. Tiếp đến, cô khuấy động không khí với với các ca khúc Chili, NA, TWIT, Maria.. Tuy nhiên, ngay khi mở màn, nữ ca sĩ vướng tranh luận khi quăng chiếc nón lá đang cầm trên tay xuống đất. Hình ảnh này được nhiều khán giả có mặt ghi hình lại và tạo bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người bức xúc cho rằng Hwasa không tôn trọng món quà từ fan Việt và nói đây là hành động kém duyên vì nón lá gắn liền với văn hóa Việt. Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại cảnh Hwasa ném nón lá gây tranh cãi. Một số ý kiến bênh vực cho rằng nhiều người đang thổi phồng vấn đề và đang nhạy cảm quá mức. Trên sàn diễn, khán giả nói Hwasa vẫn thân thiện và tích cực giao lưu với fan Việt. Theo Tiền Phong