Biểu tình nổ ra khắp nước Mỹ sau chiến thắng của ông Trump

Người biểu tình đã đổ xuống đường ở các thành phố trên khắp nước Mỹ để phản đối chiến thắng của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Cuộc diễu hành "Bảo vệ tương lai của chúng ta" tại thành phố New York (Ảnh: Getty). Theo báo Guardian (Anh), hàng nghìn người ở các thành phố lớn của Mỹ, trong đó có New York và Seattle, đã xuống đường biểu tình để bày tỏ sự thất vọng về việc ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử tổng thống. Người biểu tình phản đối các chính sách mà ông Trump cam kết sẽ thực hiện khi trở lại Nhà Trắng, bao gồm các chính sách về quyền sinh sản và trục xuất hàng loạt người nhập cư. Tại thành phố New York, vào ngày 9/11, người biểu tình từ các nhóm vận động bảo vệ quyền của người lao động và công lý cho người nhập cư đã tụ tập bên ngoài Khách sạn và Tòa nhà Trump International trên Đại lộ số 5. Họ cầm những tấm biển có dòng chữ: "Chúng tôi bảo vệ chính mình" và "Thưa Tổng thống, phụ nữ phải chờ đợi tự do bao lâu nữa?". Những người khác cầm những tấm biển có dòng chữ: "Chúng tôi sẽ không lùi bước", trong khi hô vang: "Chúng tôi ở đây và chúng tôi sẽ không rời đi!" Các cuộc biểu tình tương tự đã diễn ra tại thủ đô Washington DC, nơi các thành viên của tổ chức Women's March biểu tình bên ngoài Heritage Foundation, tổ chức tư vấn cánh hữu đứng sau Dự án 2025. Những bức ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy những người biểu tình cầm những tấm biển có dòng chữ: "Phụ nữ hành xử đúng đắn không làm nên lịch sử" và "Bạn không bao giờ đơn độc". Những người biểu tình cũng hô vang: "Chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng!" và cầm những tấm biển khác có dòng chữ: "Tự do của tôi ở đâu khi tôi không có lựa chọn?" Đám đông biểu tình cũng tụ tập bên ngoài tòa tháp Space Needle của Seattle vào ngày 9/11. Các biểu ngữ có dòng chữ: "Diễu hành và tuần hành để phản đối Donald Trump và cỗ máy chiến tranh hai đảng"; "Xây dựng phong trào của người dân và chống lại chiến tranh, đàn áp và diệt chủng!". Người biểu tình đi qua Khách sạn và Tòa nhà Trump International. (Ảnh: Getty). Phát biểu trước đám đông người biểu tình, một số người mặc áo mưa trong khi những người khác đội khăn để thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong bối cảnh cuộc chiến của Israel đang diễn ra ở Dải Gaza. Một người biểu tình cho biết: "Bất kỳ tổng thống nào lên nắm quyền cũng đều khiến người lao động thất vọng". Trước đó, vào ngày 8/11, đám đông cũng tụ tập bên ngoài tòa thị chính ở Portland, Oregon, trong cuộc biểu tình tương tự phản đối ông Trump. Những biểu ngữ do những người biểu tình mang theo bao gồm các thông điệp có nội dung: "Chống chủ nghĩa phát xít" và "Biến nỗi sợ hãi thành chiến đấu". "Chúng tôi ở đây vì chúng tôi đã đấu tranh trong nhiều năm cho các vấn đề y tế, nhà ở và giáo dục. Dù là ông Trump hay ông Biden trước đây, chúng tôi vẫn chưa đạt được điều đó và chúng tôi muốn thúc đẩy để hiện thực hóa các mục tiêu đó", Cody Urban, Chủ tịch chi nhánh Mỹ của Liên đoàn Đấu tranh Nhân dân Quốc tế, nói. Hàng chục người biểu tình ở Pittsburgh, Pennsylvania đã tập trung tại công viên Point Start để phản đối chiến thắng của ông Trump. Mọi người cầm biểu ngữ có nội dung: "Chúng tôi sẽ không quay lại" và "Cơ thể tôi, sự lựa chọn của tôi".