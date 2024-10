Những cuộc biểu tình bằng vòng hoa tang lễ những năm qua đã trở thành phương pháp được ưa chuộng để thể hiện sự không đồng tình của người hâm mộ Kpop. Sự quá khích này không chỉ tạo áp lực lên các công ty giải trí, mà còn gây phiền nhiễu cho cộng đồng. Biểu tình bằng vòng hoa tang Theo Korea Times, hàng trăm vòng hoa tang lễ đã tràn ngập quảng trường bên ngoài trụ sở của SM Entertainment ở quận Seongdong, Seoul vào đêm 11/10. Người hâm mộ nhóm nhạc Riize đã gửi vòng hoa với những thông điệp nặng nề như “Những kẻ ăn bám, cút đi!" hay “Hãy đuổi gã đó đi”... để phản đối sự trở lại của thành viên Seunghan. Đến gần nửa đêm, vòng hoa vẫn tiếp tục được đưa đến, kèm theo những lời lẽ gay gắt phản đối quyết định của công ty giải trí hàng đầu.

Người hâm mộ nhóm nhạc Riize gửi vòng hoa tang đến trước trụ sở SM Entertainment để phản đối Seunghan hoạt động trở lại Thời gian qua, biểu tình bằng vòng hoa tang lễ nổi lên như là phương pháp được cộng đồng người hâm mộ Kpop ưa chuộng để thể hiện sự bất bình đối với nghệ sĩ hoặc quyết sách của công ty giải trí. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và mạng xã hội, người hâm mộ đã ý thức được tầm ảnh hưởng to lớn mà họ có thể tác động vào ngành công nghiệp giải trí. Họ không chỉ đơn thuần giới hạn ở việc yêu thích nghệ sĩ hay sản phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ đó, còn đòi hỏi được tôn trọng quan điểm về các vấn đề liên quan đến thần tượng. Thực tế này được thể hiện đặc biệt rõ trong Kpop, nơi các nhà tư bản kiếm tiền từ việc xây dựng cộng đồng khán giả say mê hình mẫu thần tượng mà họ tạo ra. Về mặt tích cực, sự giám sát của người hâm mộ có tác dụng điều chỉnh hành vi của ngôi sao và công ty giải trí, giúp họ cân nhắc thấu đáo trước khi làm điều gì đó. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả tự cho mình nằm quyền sinh, quyền sát trong tay, can thiệp ngày càng sâu, thậm chí trở nên cực đoan và quá khích mỗi khi xảy ra điều gì đó không hài lòng. Biểu tình bằng vòng hoa tang lễ là một trong những biểu hiện rõ thấy nhất. Cách làm này được sử dụng lần đầu tiên trong các lĩnh vực chính trị và pháp lý. Một ví dụ là hàng trăm vòng hoa tang lễ được các nhóm bảo thủ đặt trước Tòa án Tối cao sau khi thẩm phán bác bỏ lệnh bắt giữ đối với lãnh đạo Đảng Dân chủ Hàn Quốc Lee Jae Myung vào năm 2023. Nó lan sang lĩnh vực giải trí khi người hâm mộ BTS gửi vòng hoa đến trụ sở Hybe vào tháng 5, yêu cầu công ty có hành động chống lại tin đồn ác ý gây ảnh hưởng đến nhóm nhạc. Vào tháng 9, từ hệ lụy của “đại chiến gia tộc” giữa tập đoàn mẹ và công ty con Ador ảnh hưởng đến hoạt động của NewJeans, cộng đồng fan nhóm nhạc nữ cũng áp dụng phương pháp tương tự. Giữa tháng 8, trước cửa trụ sở Hybe một lần nữa dựng kín vòng hoa liên quan đến bê bối say rượu lái xe của Suga (BTS).

Cách dùng hoa tang để thể hiện bất bình bắt nguồn từ giới chính trị Hàn Quốc Gây phiền toái xã hội Để ứng phó với trào lưu này, cảnh sát và các văn phòng quận đã áp dụng các biện pháp đối phó. Theo luật hiện hành, những người tổ chức biểu tình ngoài trời phải nộp đơn trước 48 giờ, liệt kê các mặt hàng sử dụng trong cuộc biểu tình như biểu ngữ... Hiện tại, vòng hoa tang lễ được chính quyền bổ sung vào danh sách. “Vòng hoa tang lễ hiện được coi là vật liệu biểu tình. Vì vậy số lượng dự định sử dụng phải được khai báo trước. Nếu có sự khác biệt, văn phòng quận có thể đưa ra cảnh báo", một cảnh sát nói với The Korea Times. Tuy nhiên, cuộc biểu tình bên ngoài SM Entertainment lại thiếu quy trình phê duyệt phù hợp này. Tin tức về sự trở lại của thành viên Seunghan, vốn tạm dừng hoạt động trong khoảng 10 tháng do một số bê bối, dẫn đến sự xuất hiện hàng loạt bài đăng trên X kêu gọi người hâm mộ "gửi vòng hoa tang lễ đến trước D Tower ở quận Seongdong lúc 18h" để phản đối. Một số bài đăng khuyến khích người hâm mộ "cứ gửi đi, ngay cả khi chúng bị gỡ xuống vì không có giấy phép". Khi các bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, khoảng 1.000 vòng hoa chất đống tại chỗ khiến cảnh sát và chính quyền địa phương phải vào cuộc khẩn cấp. Vấn đề là chế tài xử phạt về vi phạm này còn hạn chế. Cảnh sát giải thích không giống như các vật dụng nguy hiểm như bình gas, vòng hoa không dễ dàng loại bỏ ngay cả khi không được cho phép bởi nó được xem là tài sản riêng. Chưa kể, những vòng hoa được đặt online và do người bán giao đến khiến việc truy tìm người mua trở nên khó khăn, làm phức tạp thêm việc xử lý vi phạm. Viên chức Văn phòng quận Seongdong cho biết người bán chỉ làm theo đơn đặt hàng, không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào với người mua nên không thể truy tận gốc.

Chính quyền địa phương chưa có cách xử lý triệt để tình trạng dùng hoa tang để biểu tình của fan Kpop Ngày 13/10, tức hai ngày sau cuộc biểu tình, khi mà Seunghan được thông báo rời đi, vòng hoa vẫn chưa được thu gom hết. Trong thời gian này, quận Seongdong nhận được hơn 30 khiếu nại từ cư dân. Họ than phiền vòng hoa gây phiền nhiễu và cản trở lối đi bộ. Dĩ nhiên, không phải fan nào cũng hành động tự phát. Những người hâm mộ gửi vòng hoa đến Hybe đăng ký trước cuộc biểu tình, thậm chí thuê nhân viên quản lý vòng hoa tại chỗ. “Người quản lý được chỉ định phối hợp với cảnh sát và văn phòng quận, đảm bảo rằng vòng hoa được dọn sạch ngoài thời gian đã được phê duyệt, dẫn đến cuộc biểu tình có trật tự hơn", đại diện quận Seongdong nói. Theo Tiền Phong