Biểu cảm thú vị của Lương Thùy Linh đón sinh nhật tuổi 23

Your browser does not support the video tag.

Lương Thùy Linh đăng tải video mừng sinh nhật tuổi 23: "Happy Birthday to me"







Loạt biểu cảm dễ thương của Lương Thùy Linh khiến fan thích thú



Cùng với đó, mừng sinh nhật tuổi 23 (ngày 15/8), nàng hậu gốc Cao Bằng cũng tung bộ ảnh bộ ảnh đậm chất tiểu thư, khoe sắc vóc “không phải dạng vừa” để mừng tuổi mới.