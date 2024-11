Biểu cảm thú vị của HIEUTHUHAI khi nghe tên bạn gái hot girl trên sân khấu

Khoảnh khắc này của rapper HIEUTHUHAI tại Rap Việt đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Vừa qua, tập 9 chương trình Rap Việt đã chính thức lên sóng. Trong vòng đối đầu này chứng kiến cuộc đấu cực gay cấn giữa các thí sinh đội HLV B Ray. Do đã sử dụng hết nón vàng ở 3 tập đấu trước nên nam rapper bị hạn chế khả năng đưa thêm thí sinh vào vòng trong, team của anh cũng bị loại nhiều nhất sau vòng đối đầu. CoolKid và Young Puppy là cặp đấu đầu tiên trong tập 9 Rap Việt mùa 4. Cả hai mang đến tiết mục mở màn đầy mộng mơ tình yêu tuổi trẻ với ca khúc Love somebody. Trong đó CoolKid hóa thành chàng trai quyết tâm cưa đổ Young Puppy trong vai cô gái đỏng đảnh. Đáng chú ý, trong lời bài hát của ca khúc này lại bất ngờ nhắc tới "Baby Boo", đây là biệt danh của Tăng Mỹ Hàn - bạn gái nam rapper HIEUTHUHAI. Ngay khi nghe thấy câu hát này, nam rapper 9x đã để lộ biểu cảm gương mặt tươi rói trên sóng truyền hình. Hiện tại, khoảnh khắc này của HIEUTHUHAI đang viral trên khắp mạng xã hội.

Cư dân mạng rần rần khi trong ca khúc có nhắc tới "Baby Boo" - biệt danh của bạn gái HIEUTHUHAI

Nam rapper 9x để lộ gương mặt biểu cảm tươi rói trên sóng chương trình Khi nhận xét về phần trình diễn của CoolKid và Young Puppy, HIEUTHUHAI cho hay: "Em nghĩ rằng team của anh B Ray lại có thêm 1 bài hit nữa rồi. Mình rất thích CoolKid. Lúc mà cất giọng đầu tiên lên thì melody nó quá hay. Bạn biết kiểm soát được bài hát của mình, biết cách làm cho melody lúc nào cũng trong đầu của khán giả". Kết quả cuối cùng, CoolKid và Young Puppy lần lượt nhận về 59% và 41% bình chọn từ phía khán giả. Sau cùng, giám khảo chọn CoolKid là người đi tiếp, Young Puppy là người bước vào vòng 8bar (vòng giải cứu).

HIEUTHUHAI dành nhiều lời khen cho phần thể hiện của CoolKid và Young Puppy Một trong những mối tình gen Z được quan tâm trong showbiz Việt nhất hiện nay chính là HIEUTHUHAIvà bạn gái Mỹ Hàn (Baby Boo). Người yêu của HIEUTHUHAI theo học tại một trường quốc tế nổi tiếng ở TP.HCM với mức học phí lên tới 600 triệu đồng/năm. Hot girl sinh năm 2003 có cuộc sống sang chảnh, thường xuyên đi du lịch, khoe đồ hiệu.

HIEUTHUHAI đang hẹn hò với hot girl đình đám Tăng Mỹ Hàn

Bạn gái nam rapper có gương mặt xinh xắn, gu thời trang nữ tính HIEUTHUHAI từng chia sẻ anh và bạn gái đến với nhau không phải dạng tình yêu sét đánh mà cũng mất một thời gian dài tìm hiểu. Và hiện tại, nam rapper chỉ muốn mọi thứ cứ như vậy, không công khai nhưng ai cũng biết người ấy là ai. HIEUTHUHAI từng chia sẻ luôn tìm cách cân bằng giữ tình yêu và sự nghiệp. Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, HIEUTHUHAI từng chia sẻ lý do giấu chuyện yêu đương: "Tôi thấy ngoài kia cuộc sống dữ dội quá, đôi khi người ta chẳng có ác ý gì đâu mà chỉ mệt mỏi vì cuộc sống của mình thôi. Nhưng mỗi khi đọc những bình luận, mình cũng tổn thương mà. Những quyết định của tôi thường không có sự tính toán nhiều. Chỉ là tôi sợ thế giới ngoài kia chứ không hề có một quân bài hay con cờ nào trong cách mình làm cả". Theo Người Đưa Tin