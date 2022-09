Biểu cảm đối lập giờ tan học của 2 con Hồ Ngọc Hà

Cậu út nhà Hà Hồ mếu máo ôm bố.



Trái ngược với em trai, Lisa không quá xúc động. Cô bé đi chậm rãi, đang loay hoay tìm mẹ và bà ngoại.



Biểu cảm "hoang mang" của Lisa khi không thấy bà và mẹ đến đón.



Sau một hồi nức nở, nhóc tỳ Leon đã vui vẻ trở lại, còn Lisa vẫn "không cảm xúc".